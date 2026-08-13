„Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 21:49 Það urðu smá læti á hliðarlínunni enda spennustigið hátt. Vísir/Anton Víkingar höfðu betur gegn Thun í Víkinni í dag og fögnuðu súrum 3-2 sigri eftir góða frammistöðu. Það reyndist þó ekki nóg til að vinna upp forskot svissnesku meistaranna úr FC Thun frá fyrri leiknum en Thun vann einvígið 5-3 samanlagt og tryggði sér með því sæti í umspili Evrópudeildarinnar. Sölvi Geir Ottesen var stoltur af frammistöðu sinna manna og þeirri baráttu sem þeir sýndu gegn Thun en um leið svekktur yfir því að Víkingar skyldu ekki ná að snúa einvíginu við og tryggja sér sæti í umspili Evrópudeildarinnar. „Við fengum á okkur tvö mörk sem við ætluðum ekki að fá á okkur. Þessi þrjú sem við skoruðum hefðu dugað okkur í framlengingu. Það er bara þannig að við getum ekki fengið á okkur fimm mörk á þessu stigi og ætlast til þess að komast áfram,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, aðspurður út í leikinn. Sölvi lýsir þó mikilli ánægju með viðbrögð leikmanna Víkings. Víkingar lentu tvívegis undir í leiknum en svöruðu í bæði skiptin og neituðu að missa trúna og leggja árar í bát. „Við lentum tvisvar sinnum undir í þessum leik og gáfumst aldrei upp. Við héldum í trúna og ég er virkilega ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa.“ Sölvi taldi Víkinga hafa verið nokkuð óheppna með að hafa ekki náð inn fjórða markinu undir lok leiksins. „Við vorum í rauninni bara óheppnir að skora ekki í lokin og koma leiknum í 4-2 og búa til alvöru stemningu og spennu hérna undir lokin. Ég er virkilega ánægður með frammistöðuna og okkur.“ Víkingar eru úr leik í undankeppni Evrópudeildarinnar en þó heldur Evrópuævintýrið áfram í umspili fyrir Sambandsdeildina. Sölvi segir að markmið Víkinga séu skýr og óbreytt. „Það er markmiðið okkar að komast áfram í Evrópu og inn í deildarkeppnina. Það breytist ekkert núna.“ Aðspurður um muninn á leikjunum tveimur sagði Sölvi Víkinga hafa verið mun betur í stakk búna til að takast á við leikstíl svissnesku meistaranna í kvöld. Hann viðurkenndi jafnframt að uppleggið í fyrri leiknum hefði mögulega ekki verið það rétta. „Við réðum betur við þeirra leikstíl í dag. Við breyttum um kerfi. Það voru kannski mistök að fara í það kerfi sem við fórum í úti í Sviss. Núna vissum við nokkurn veginn hverju við værum að mæta.“ Sölvi segir mikinn mun á því að greina lið af myndbandsupptökum og að mæta því inni á vellinum. „Við höfðum einungis séð þá á myndbandsupptökum og greint leiki. Það er aðeins öðruvísi að mæta þeim síðan augliti til auglitis. Þeir eru bara mjög góðir í því sem þeir gera. Þeir spila mjög beinskeyttan bolta og vinna seinni boltana. Við lærðum aðeins inn á það, löguðum aðeins til hjá okkur og mér fannst það ganga betur hjá okkur í dag,“ sagði Sölvi Geir. Sambandsdeild Evrópu Víkingur Reykjavík Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn „Eyðileggur íþróttina“ Sport Tielemans biðst afsökunar Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Fleiri fréttir „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Stefndi í endurkomu en Siggi Raggi og lærisveinar eru úr leik Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu áfram í Evrópu Bara hægt að koma Infantino frá völdum með kosningum Gísli Gottskálk meiddist illa á æfingu fyrir fyrsta leikinn Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Elvis kominn í Bítlabæinn Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Kjartan orðinn leikmaður Brann Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Sjá meira