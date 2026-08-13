Fótbolti

Messi kom til baka við mikinn fögnuð á­horf­enda

Andri Broddason skrifar
Lionel Messi snéri aftur til Inter Miami eftir að hafa verið viðstaddur jarðarför föður síns.
Lionel Messi snéri aftur til Inter Miami eftir að hafa verið viðstaddur jarðarför föður síns. Leonardo Fernandez/Getty Images

Gríðarleg fagnaðarlæti brutust út þegar Lionel Messi kom inn á í leik Inter Miami. Í gær birti hann færslu þar sem hann tjáði sig um andlát föður síns sem lést í síðustu viku.

Jorge Messi, faðir Lionel Messi, lést í síðustu viku og er argentíski leikmaðurinn er búinn að vera fjarverandi frá Inter Miami á meðan hann ferðaðist með fjölskyldu sinni til Argentínu. Lionel Messi var þar viðstaddur jarðarför föður síns en hann hefur snúið aftur til Bandaríkjanna.

Inter Miami er núna að spila í bikarkeppni milli bandarísku úrvalsdeildarinnar og mexíkósku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Lokaleikur riðlakeppninnar var í gær og mættust Inter Miami og Leon.

Inter Miami þurfti að vinna leikinn þar sem liðið var einungis með þrjú stig fyrir síðustu umferðina.

Messi var ekki í byrjunarliðinu en kom inn á völlinn í hálfleik. Það brutust út mikil fagnaðarlæti þegar Messi kom inn á völlinn eftir andlát föður síns. Þá var Inter Miami með eins marks forystu en leikurinn endaði með 3-2 sigri Leon og Inter Miami datt því út úr riðlakeppni bikarsins.

Yannik Bright, annar af markaskorurum Inter Miami í gær, sagði að endurkoma Messi væri mögnuð.

„Ég var ekki að búast við að hann myndi koma aftur, það sýnir bara hversu mikið fótboltinn skiptir hann máli. Ég hugsaði allan leikinn að ég ætlaði að gefa 150 prósent í allt fyrir hann.“

Bandaríski fótboltinn

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