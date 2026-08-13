Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Andri Broddason skrifar 13. ágúst 2026 10:32 Lionel Messi snéri aftur til Inter Miami eftir að hafa verið viðstaddur jarðarför föður síns. Leonardo Fernandez/Getty Images Gríðarleg fagnaðarlæti brutust út þegar Lionel Messi kom inn á í leik Inter Miami. Í gær birti hann færslu þar sem hann tjáði sig um andlát föður síns sem lést í síðustu viku. Jorge Messi, faðir Lionel Messi, lést í síðustu viku og er argentíski leikmaðurinn er búinn að vera fjarverandi frá Inter Miami á meðan hann ferðaðist með fjölskyldu sinni til Argentínu. Lionel Messi var þar viðstaddur jarðarför föður síns en hann hefur snúið aftur til Bandaríkjanna. Inter Miami er núna að spila í bikarkeppni milli bandarísku úrvalsdeildarinnar og mexíkósku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Lokaleikur riðlakeppninnar var í gær og mættust Inter Miami og Leon. Inter Miami þurfti að vinna leikinn þar sem liðið var einungis með þrjú stig fyrir síðustu umferðina. Messi var ekki í byrjunarliðinu en kom inn á völlinn í hálfleik. Það brutust út mikil fagnaðarlæti þegar Messi kom inn á völlinn eftir andlát föður síns. Þá var Inter Miami með eins marks forystu en leikurinn endaði með 3-2 sigri Leon og Inter Miami datt því út úr riðlakeppni bikarsins. We missed you, Messi. Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026 Yannik Bright, annar af markaskorurum Inter Miami í gær, sagði að endurkoma Messi væri mögnuð. „Ég var ekki að búast við að hann myndi koma aftur, það sýnir bara hversu mikið fótboltinn skiptir hann máli. Ég hugsaði allan leikinn að ég ætlaði að gefa 150 prósent í allt fyrir hann.“ Bandaríski fótboltinn Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum „Viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn“ Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Engin þörf á Íslendingi þegar FCK fór örugglega áfram Torres fékk að sleppa æfingu til að ganga frá samningi við PSG Keflvíkingar bæta við sig Króata Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Sjá meira