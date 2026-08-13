Lærisveinar Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar í NSÍ Runavík eru úr leik í Sambandsdeildinni eftir jafntefli á móti svissneska félaginu Lugano í Færeyjum í kvöld.
Leikurinn endaði með 2-2 jafntefli og Lugano fór því áfram 4-2 samanlagt.NSÍ byrjaði samt vel og komst í 2-0 með mörkum frá Petur Knudsen (29. mínúta) og Marius Kryger Lindh (61. mínúta). Þau úrslit hefðu komið leiknum í framlengingu en Lugano-menn minnkuðu muninn sex mínútum eftir síðara markið og jöfnuðu svo metin tíu mínútum fyrir leikslok.Lugano mætir CSKA Sofia frá Búlgaríu í umspilinu um laust sæti í Sambandsdeildinni.