Fótbolti

„Ég er með stærri drauma“

Aron Guðmundsson skrifar
Viktor Bjarki í leik með FC Kaupmannahöfn þar sem hann sló í gegn á síðasta tímabili.
Viktor Bjarki í leik með FC Kaupmannahöfn þar sem hann sló í gegn á síðasta tímabili. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard

Viktor Bjarki Daðason, framherji FC Kaupmannahafnar, skrifaði undir fimm ára framlengingu á samningi sínum við félagið á dögunum. Hann hefur aðlagast lífinu í Kaupmannahöfn en það tók tíma. Þar í borg sér hann fram á að geta tekið áframhaldandi framförum áður en hann tekur skref í átt að stærri draumum sem hann á.

Viktor Bjarki stimplaði sig svo sannar­lega inn af krafti í aðalliði FC Kaup­manna­hafnar á síðasta tíma­bili, bæði heima fyrir og í Meistara­deildinni. 

Fram­herjinn stóri og stæði­legi vann sér inn fram­lengingu á sínum samningi og eftir að hafa hrist af sér leiðin­legt meiðsli er hann klár í að láta til sín taka á ný. Viktor var í leikmannahópi FC Kaupmannahafnar í forkeppni Sambandsdeildarinnar í gær og því afar stutt í að hann spili sínar fyrstu mínútu eftir meiðslin. 

„Þetta er búinn að vera minn klúbbur núna í að verða tvö ár. Ég er búinn að bæta mig fullt sem leik­maður og manneskja. Mun halda áfram núna næstu fimm ár í þessum frábæra klúbbi og bæta mig vonandi til þess að fara eitt­hvað enn þá lengra.

Þetta er frábær og stór klúbbur. Að vera hér til næstu fimm ára myndi ekki skaða neinn. En ég er með stærri drauma. Auðvitað er geggjað að fá fram­lengingu og fimm ára samning. Ég er mjög spenntur fyrir komandi árum og því að bæta mig sem leik­maður í þessu liði.“

Viktor taldi það vera það rétta að halda tryggð við félagið í Kaup­manna­höfn á þessum tíma­punkti þó að áhugi hafi verið á hans kröftum annars staðar frá.

„Ég er ekki búinn að heyra mjög mikið af því vegna þess að það fer bara í gegnum um­boðs­manninn minn og hann er alltaf með fókus á því en segir mér ekkert mikið því hann vill bara að ég ein­blíni á staðinn sem ég er á núna. En ég vissi af ein­hverju, heyrði af ein­hverju. En mér fannst eins og rétta ákvörðunin væri að taka alla­vegana nokkur tíma­bil kannski enn með FC Kaup­manna­höfn, bæta mig aðeins meira sem leik­maður og þá get ég stokkið á rétta tækifærið þegar að það kemur.“

Viktor er aðeins átján ára gamall og á allan sinn feril fram­undan en hann var aðeins sex­tán ára þegar hann hélt út í at­vinnu­mennskuna frá Fram. Hann hefur aðlagast lífinu ytra en það tók sinn tíma.

„Fyrsta árið var helvíti erfitt. Ég var alltaf að hugsa hvenær ég gæti komið heim til Ís­lands næst og hvenær það væru frídagar. Nú hugsa ég minna um það. Núna er ég farinn að elska borgina meira og hafa gaman af henni. Ég er byrjaður að aðlagast miklu betur, elska Köben núna.“

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