„Ég er með stærri drauma“ Aron Guðmundsson skrifar 13. ágúst 2026 11:02 Viktor Bjarki í leik með FC Kaupmannahöfn þar sem hann sló í gegn á síðasta tímabili. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard Viktor Bjarki Daðason, framherji FC Kaupmannahafnar, skrifaði undir fimm ára framlengingu á samningi sínum við félagið á dögunum. Hann hefur aðlagast lífinu í Kaupmannahöfn en það tók tíma. Þar í borg sér hann fram á að geta tekið áframhaldandi framförum áður en hann tekur skref í átt að stærri draumum sem hann á. Viktor Bjarki stimplaði sig svo sannarlega inn af krafti í aðalliði FC Kaupmannahafnar á síðasta tímabili, bæði heima fyrir og í Meistaradeildinni. Framherjinn stóri og stæðilegi vann sér inn framlengingu á sínum samningi og eftir að hafa hrist af sér leiðinlegt meiðsli er hann klár í að láta til sín taka á ný. Viktor var í leikmannahópi FC Kaupmannahafnar í forkeppni Sambandsdeildarinnar í gær og því afar stutt í að hann spili sínar fyrstu mínútu eftir meiðslin. „Þetta er búinn að vera minn klúbbur núna í að verða tvö ár. Ég er búinn að bæta mig fullt sem leikmaður og manneskja. Mun halda áfram núna næstu fimm ár í þessum frábæra klúbbi og bæta mig vonandi til þess að fara eitthvað enn þá lengra. Þetta er frábær og stór klúbbur. Að vera hér til næstu fimm ára myndi ekki skaða neinn. En ég er með stærri drauma. Auðvitað er geggjað að fá framlengingu og fimm ára samning. Ég er mjög spenntur fyrir komandi árum og því að bæta mig sem leikmaður í þessu liði.“ Viktor taldi það vera það rétta að halda tryggð við félagið í Kaupmannahöfn á þessum tímapunkti þó að áhugi hafi verið á hans kröftum annars staðar frá. „Ég er ekki búinn að heyra mjög mikið af því vegna þess að það fer bara í gegnum umboðsmanninn minn og hann er alltaf með fókus á því en segir mér ekkert mikið því hann vill bara að ég einblíni á staðinn sem ég er á núna. En ég vissi af einhverju, heyrði af einhverju. En mér fannst eins og rétta ákvörðunin væri að taka allavegana nokkur tímabil kannski enn með FC Kaupmannahöfn, bæta mig aðeins meira sem leikmaður og þá get ég stokkið á rétta tækifærið þegar að það kemur.“ Viktor er aðeins átján ára gamall og á allan sinn feril framundan en hann var aðeins sextán ára þegar hann hélt út í atvinnumennskuna frá Fram. Hann hefur aðlagast lífinu ytra en það tók sinn tíma. „Fyrsta árið var helvíti erfitt. Ég var alltaf að hugsa hvenær ég gæti komið heim til Íslands næst og hvenær það væru frídagar. Nú hugsa ég minna um það. Núna er ég farinn að elska borgina meira og hafa gaman af henni. Ég er byrjaður að aðlagast miklu betur, elska Köben núna.“ Danski boltinn Tengdar fréttir Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Hinn sautján ára gamli Viktor Bjarki Daðason datt kannski niður í fjórða sætið á lista yfir yngstu markaskorara í sögu Meistaradeildarinnar en hann sló annað Meistaradeildarmet með því að skora á móti Kairat Almaty í kvöld. 26. nóvember 2025 23:28 Viktor Bjarki skoraði með hælspyrnu Viktor Bjarki Daðason skoraði afar laglegt mark í 3-0 sigri FC Kaupmannahafnar gegn Vejle í 29. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. 27. apríl 2026 18:56 Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. 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