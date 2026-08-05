Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi

Tilkynnt var um tvo vopnaða aðila í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöldi eða nótt en að sögn tilkynnanda voru þeir ógnandi og árásargjarnir. Annar þeirri reyndist vopnaður öxi og hinn hamri en þeir voru handteknir og færðir á lögreglustöðina á Hverfisgötu. Lagt var hald á vopn í málinu en ekki liggur fyrir hvort bæði öxin og hamarinn hafi verið haldlögð.
Er þetta meðal þess helsta sem skráð var í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17:00 í gær og þar til klukkan 05:00 í morgun en enginn gisti í fangageymslu lögreglu fram undir morgun.
Í sama umdæmi og tilkynningin barst um mennina var lögreglu gert viðvart um kannabislykt í stigahúsi. Lögreglufulltrúar frá Stöð 1, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi, fóru og athuguðu málið en tilkynningin reyndist ekki reist á rökum.
Þá eru þrír grunaðir um að hafa stolið hörðum disk af hóteli en þjófnaðurinn fór fram á hóteli í miðbæ Reykjavíkur.
Fjöldi ökumanna var stöðvaður við akstur og voru að minnsta kosti tveir handteknir fyrir grun um akstur undir áhrifum. Voru þeir fluttir á lögreglustöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, en þeir voru látnir lausir að lokinni blóðsýnatöku.
Þá bárust lögreglufulltrúum á stöð 4, sem sér um verkefni í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ, tvö umferðaróhöpp. Annað var í hverfi 270 en hitt í hverfi 110 og það sama á við um bæði: enginn slasaðist en tvær bifreiðar voru mikið skemmdar eftir slysin.