Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design

Margir eiga sín uppáhalds kósýföt sem henta vel heima við en vilja jafnframt finna flíkur sem eru nógu fágaðar fyrir vinnuna, ferðalagið og sparilegri tilefni. Lín Design svarar þeirri eftirspurn en skandinavíska merkið Ninepine fæst nú í verslun fyrirtækisins í Smáratorgi.
„Við höfum lengi verið þekkt fyrir okkar eigin kósýfatalínu þar sem gæði, þægindi og falleg snið hafa verið í fyrirrúmi. Undanfarið voru viðskiptavinir hins vegar farnir að spyrja okkur um fatnað sem væri jafn þægilegur en myndi líka henta í vinnuna, á ferðalögum og sem aðeins fínni klæðnaður. Ninepine kom í raun inn eftir ábendingar frá okkar eigin viðskiptavinum,“ segir Ágústa Gísladóttir, annar eigandi Lín Design.
Ninepine hefur vakið mikla athygli á alþjóðamörkuðum undanfarin ár og er þekkt fyrir tímalausan og vandaðan fatnað sem hannaður er fyrir daglegt líf. Hugmyndafræðin byggir á því að búa til flíkur sem hægt er að nota við ólík tilefni án þess að fórna þægindum.
„Við urðum strax hrifin af merkinu. Ninepine sameinar þægindi og stíl á mjög fallegan hátt og hentar konum sem vilja líta vel út en á sama tíma líða vel allan daginn,“ segir Ágústa.
„Í fyrstu sendingunni eru meðal annars buxur, jakkar, bolir og polo toppar í klassískum litum sem auðvelt er að para saman við aðrar flíkur í fataskápnum.“
Mest selda vara Ninepine frá því merkið kom í Lín Design eru svokallaðar Asana Relaxed buxur sem hafa fengið yfir 22 þúsund fimm stjörnu umsagnir á vef fyrirtækisins.
„Það sem gerir þær sérstakar er að þær líta út eins og klassískar sparibuxur en eru með ótrúlegum þægindum og mýkt. Margar konur segja að þær finni varla fyrir þeim þegar þær eru í þeim.“
Buxurnar eru háar í mittið með beinu og afslöppuðu sniði og fallegum földum vösum. Þær henta jafnt í vinnuna, hversdagslífið, ferðalagið og golfið.
Með jakka frá Ninepine breytast buxurnar auðveldlega í fágað dress sem hentar einnig sparilegri tilefnum.
„Við finnum að konur tengja mjög vel við þessar buxur þegar þær máta þær. Þær eru elegant en samt ótrúlega þægilegar, svona buxur sem maður getur notað allan daginn,“ segir Ágústa.
Ágústa segir gæðin hafa verið stór þáttur í ákvörðuninni um að taka Ninepine inn í verslunina.
„Þau nota meðal annars pima bómull sem er þekkt fyrir mýkt, styrk og fallega áferð. Við þekkjum það efni mjög vel þar sem við notum það sjálf í framleiðslu á okkar rúmfötum. Það skapaði strax ákveðna tengingu fyrir okkur.“
Ninepine leggur einnig áherslu á ábyrga framleiðslu og tímalausa hönnun. Í stað þess að fylgja skammlífum tískustraumum byggir merkið á fáum en vel úthugsuðum sniðum sem endast árum saman.
„Okkur fannst mikilvægt að vinna með merki sem leggur áherslu á gæði og flíkur sem verða grunnur í fataskápnum frekar en skammtímatrend.“
Eitt af því sem vakti sérstaka athygli hjá Lín Design er að buxurnar eru fáanlegar í fjórum mismunandi síddum og stærðum frá XS upp í XXL.
„Við teljum mikilvægt að fatnaður passi ekki bara í stærð heldur líka í sídd. Fólk kann virkilega að meta að geta fundið buxur sem sitja fallega og henta bæði hæð og líkamsbyggingu.“
Polo peysurnar eru einnig komnar í verslun og hafa strax vakið áhuga, meðal annars hjá konum sem vilja þægilegan en snyrtilegan fatnað fyrir golfið, vinnuna og daglega notkun.
Að sögn Ágústu er markmiðið að byggja Ninepine línuna upp hægt og vel með flíkum sem nýtast vel í íslensku daglegu lífi. Síðar á árinu er einnig stefnt á að bæta við Merino ullarlínu.
Ninepine fæst nú eingöngu í verslun Lín Design á Smáratorgi en áætlað er að línan stækki enn frekar síðar á árinu.
„Við hvetjum fólk til að koma og máta. Það er besta leiðin til að finna rétta sniðið og upplifa sjálft hvað þægindin skipta miklu máli.“