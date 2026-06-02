Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júní 2026 13:00 Kasper Waarst Högh fagnar einu marka sinn fyrir Bodö/Glimt í Meistaradeildinni. Getty/Chris Brunskill Norska fótboltafélagið Bodö/Glimt sópaði til sín 497 milljónum norskra króna með velgengni sinni í Evrópukeppnum á síðasta ári. Það leiddi til gríðarlegrar tekjuaukningar upp á 125 prósent samanborið við árið áður. 497 milljónir norskra króna eru 6,6 milljarðar í íslenskum krónum og koma félaginu skiljanlega í algjöra lykilstöðu í norskum fótbolta. Tölurnar koma fram í nýrri skýrslu um fjárhagsstöðu norskrar knattspyrnu en endurskoðunarfyrirtækið Deloitte stendur að baki henni. Árleg úttekt, sem nefnist Toppfotballbarometeret, sýnir að Bodö/Glimt hafði heildartekjur upp á 759 milljónir norskra króna árið 2025. Hið mikla stökk samanborið við árið áður má rekja til þátttöku í Evrópukeppnum. Bodö/Glimt komst í undanúrslit Evrópudeildarinnar tímabilið 2024 til 2025. Síðasta haust tók liðið frá Bodö þátt í hinni afar eftirsóttu og verðmætu riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Það eru peningar frá þessum tveimur þátttökum sem hafa stuðlað að hinni gífurlegu tekjuaukningu. Bodö/Glimt komst síðan alla leið í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar. Liðið vann Manchester City og Atlético Madrid í síðustu leikjum sínum í riðlakeppninni og sló síðan ítalska stórliðið Internazionale út úr 32 liða úrslitum. Ævintýrið endaði í sextán liða úrslitunum á móti portúgalska félaginu Sporting þrátt fyrir 3-0 sigur í fyrri leiknum. Sporting vann seinni leikinn 5-0 í Portúgal og endaði um leið fimm leikja sigurgöngu Bodö/Glimt í Meistaradeildinni. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Norski boltinn Mest lesið Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Enski boltinn Blóðbað í Köben: „Þetta var helvítis bras“ Sport Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Fótbolti Draumurinn ekki dáinn hjá Bergrós Sport Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Enski boltinn Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Fótbolti HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Fótbolti „Takk fyrir ástina“ Fótbolti „Tímabilinu sem aldrei hófst er nú lokið“ Sport Hefja formlegar viðræður við Iraola Enski boltinn Fleiri fréttir Bodö/Glimt græddi meira en sex milljarða króna á Evrópuævintýri sínu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Mætti seint á æfingu fyrir leik en svaraði með þrennu „Takk fyrir ástina“ Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Stóru liðin á eftir Kroupi Strand Larsen skoraði tvö þegar Norðmenn unnu Svía þægilega Þurfti að flauta leikinn tvisvar af 303 mörk í 500 leikjum fyrir eitt félag Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet „Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll“ Gerir lítið úr „slagsmálunum“ hjá Real Madrid Keegan með fjórða stigs krabbamein United-mennirnir skoruðu bæði í rétt og rangt mark í stórsigri Brassa Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Ancelotti tekur við liði Hákons í fjarvinnu Freyr rekinn frá Brann Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Banna taktísku markvarðarleikhléin á HM HM-minning: Leyfði herbergisfélaganum að vera hetjan Sjá meira