Fótbolti

Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kasper Waarst Högh fagnar einu marka sinn fyrir Bodö/Glimt í Meistaradeildinni. Getty/Chris Brunskill

Norska fótboltafélagið Bodö/Glimt sópaði til sín 497 milljónum norskra króna með velgengni sinni í Evrópukeppnum á síðasta ári. Það leiddi til gríðarlegrar tekjuaukningar upp á 125 prósent samanborið við árið áður.

497 milljónir norskra króna eru 6,6 milljarðar í íslenskum krónum og koma félaginu skiljanlega í algjöra lykilstöðu í norskum fótbolta.

Tölurnar koma fram í nýrri skýrslu um fjárhagsstöðu norskrar knattspyrnu en endurskoðunarfyrirtækið Deloitte stendur að baki henni.

Árleg úttekt, sem nefnist Toppfotballbarometeret, sýnir að Bodö/Glimt hafði heildartekjur upp á 759 milljónir norskra króna árið 2025. Hið mikla stökk samanborið við árið áður má rekja til þátttöku í Evrópukeppnum.

Bodö/Glimt komst í undanúrslit Evrópudeildarinnar tímabilið 2024 til 2025. Síðasta haust tók liðið frá Bodö þátt í hinni afar eftirsóttu og verðmætu riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Það eru peningar frá þessum tveimur þátttökum sem hafa stuðlað að hinni gífurlegu tekjuaukningu.

Bodö/Glimt komst síðan alla leið í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar.

Liðið vann Manchester City og Atlético Madrid í síðustu leikjum sínum í riðlakeppninni og sló síðan ítalska stórliðið Internazionale út úr 32 liða úrslitum. Ævintýrið endaði í sextán liða úrslitunum á móti portúgalska félaginu Sporting þrátt fyrir 3-0 sigur í fyrri leiknum.

Sporting vann seinni leikinn 5-0 í Portúgal og endaði um leið fimm leikja sigurgöngu Bodö/Glimt í Meistaradeildinni.

