Fótbolti

Svíar tala um valda­skipti í skandinavískum í­þróttum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jorgen Strand Larsen fagnar marki í sigri Norðmanna á Svíum í Osló í gærkvöldi. Getty/Mateusz Slodkowski

Sænska karlalandsliðið í fótbolta réð ekkert við norska landsliðið í æfingaleik í gærkvöldi og í Svíþjóð bregðast sænskir fjölmiðlar harkalega við þessum skelli rétt fyrir heimsmeistaramótið.

„Norðmenn eru orðnir góðir – Óbærileg upplifun,“ skrifaði Expressen

„Blágulir yfirkeyrðir í Noregi: Vonbrigði – Mjög erfitt kvöld,“ skrifaði Aftonbladet.

Þessar tilvitnanir prýða sænsku dagblöðin eftir að Noregur vann 3-1 sigur á Svíum á Ullevaal í leik þar sem lærisveinar Ståle Solbakken voru með algjöra yfirburði.

„Það er erfitt að trúa því að sumir þessara leikmanna hafi verið með þegar Svíþjóð sigraði Úkraínu og Pólland. Ég sakna bara alls. Noregur var betri í öllu,“ sagði sænski lýsandinn frá TV4, Olof Lundh, við norska ríkisútvarpið eftir leikinn.

„Noregur hefði kannski átt að skora þrjú eða fjögur mörk í viðbót, svo miklir voru yfirburðirnir. Svíþjóð vantaði nokkra af sínum bestu leikmönnum, en Noreg vantaði jú [Martin] Ödegaard og [Erling] Haaland. Þannig að þetta var afleitt framlag, það held ég að flestir leikmenn geti skrifað undir“

Fyrirsagnirnar í sænsku blöðunum voru allar á einn veg. Norðmenn voru að leika sér að þeim.Expressen/Aftonbladet

Í pistli sínum eftir leik skrifar blaðamaður Expressen að valdaskipti séu í gangi í skandinavískum íþróttum.

„Það er bara að viðurkenna það. Noregur er orðinn góður í heilum haug af íþróttum, með sögulega pirrandi íshokkístöðuna sem nýjan sársaukapunkt,“ skrifaði Noa Bachner en Norðmenn voru um helgina að tryggja sér bronsverðlaun á HM í íshokkí.

Sænsku stórblöðin voru nánast í áfalli eftir fyrri hálfleikinn á Ullevaal, þar sem Noregur lék sér að Svíþjóð frá fyrstu sekúndu og leiddi 3-0 í hálfleik, eftir tvö mörk frá Jørgen Strand Larsen og eitt mark frá Antonio Nusa.

„Noregur er miklu, miklu betri en við. Það er klassamunur. Það er svolítið sárt akkúrat núna. Það er ekkert sem virkar vel. Þeir leika sér svolítið í kringum okkur,“ sagði fyrrverandi sænska landsliðshetjan Fredrik Ljungberg hjá sænska Viaplay.

„Þetta er sögulega slakt,“ sagði lýsandinn hjá Viaplay, Anders Bjuhr, um sænska leikinn, samkvæmt Expressen.

„Ég verð virkilega reiður þegar ég sit og horfi á þetta. Það er sárt það sem ég sagði áðan, um að Noregur leiki sér að okkur í fótbolta. Ég hélt ég myndi aldrei segja þessi orð nokkurn tímann. Hvað hefur gerst með sænskan fótbolta og hvað hefur gerst með norskan fótbolta? Þeir eru jú klassa betri en við hér í dag,“ sagði Ljungberg áfram, samkvæmt Aftonbladet, áður en hann bætti við:

„Við eigum að vera alsæl með að staðan sé ekki 6-0.“

