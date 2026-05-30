Tilkynning barst Brunavörnum Suðurnesja klukkan 11:50 um mikinn og svartan reyk sem kæmi út um glugga á neðri hæð einbýlishúss í Vogum á Vatnsleysuströnd.
Samkvæmt Guðmundi Jónssyni, varðstjóra Brunavarna Suðurnesja, tók mikill hiti og eldur á móti slökkviliðsmönnum þegar þeir komu á staðinn. Skjótt gekk þó að ráða niðurlögum eldsins og voru slökkviliðsmenn farnir á brott aðeins einum og hálfum tíma eftir að tilkynning barst.
Húsið er tvíbýli en mannlaust var á neðri hæðinni þar sem eldurinn kom upp. Íbúi á efri hæð hússins var fluttur til nánari skoðunar og aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja vegna gruns um reykeitrun. Sá hafði farið inn í íbúðina á neðri hæðinni en hafði komist út af sjálfsdáðum áður en slökkvilið kom á staðinn.
Efri hæð hússins slapp vel og stendur reykræsting þar yfir. Talsverðar skemmdir urðu þó á neðri hæð hússins.