„Þegar gengur vel þá tekurðu aðeins á loft“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. maí 2026 21:55 Óskar Hrafn gefur sínum mönnum fyrirmæli af hliðarlínunni í kvöld. Vísir/Anton Brink Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var hæstánægður með sigur sinna manna gegn Val í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld. KR-ingar voru án sigurs í síðustu þremur leikjum í öllum keppnum, en komust aftur á sigurbraut með nokku öruggum 3-1 sigri gegn Val í kvöld. „Tilfinningin er góð og ég verð nú að segja það að mér finnst þú nú heldur dramatískur þegar við erum að tala hérna um þrjá leiki á þrjátíu leikja tímabili,“ sagði Óskar í leikslok. „Auðvitað liggur það í hlutarins eðli að það er skemmtilegra að vinna heldur en að tapa. Mér fannst mér svara þessum Blikaleik - ef það þurfti að svara honum - þá fannst mér menn svara honum vel í kvöld. Orkan var góð og fyrri hálfleikurinn var frábær. Auðvitað var vindurinn mikill á annað markið og við vorum með vindi í fyrri hálfleik. Mér fannst við hafa átt að skora fleiri mörk og svo náum við að standa af okkur fyrsta korterið í seinni hálfleik. Þar komu Valsmenn sterkir út. Þeir eru með gott lið og frábær einstaklingsgæði,“ bætti Óskar við og hélt áfram. „Eftir fyrsta korterið í seinni hálfleik fannst mér þetta engin spurning og ég er mjög sáttur með spilamennskuna.“ Óskar hefur mikið talað um orku og hugrekki í kringum leiki KR undanfarnar vikur og það var engin skortur á því frá hans mönnum í kvöld. „Svo sannarlega. Raunverulega er ekkert hægt að biðja um mikið meira. Þó veðrið hafi verið fínt þá voru aðstæður krefjandi fyrir bæði lið. Mér fannst við ná að spila fínan fótbolta á löngum köflum í leiknum og pressan var aggressív. Svo þegar við þurftum að verja markið okkar þá gerðum við það ágætlega. Heilt yfir er ég bara mjög sáttur,“ sagði Óskar. „Við erum búnir að spila við Val núna þrisvar á innan við tveimur mánuðum og það er ekki létt verk að vinna þá þrisvar. Ég er auðvitað mjög sáttur við það. Ég fer bara sáttur á koddann í kvöld.“ „Ég er farinn að nota lesgleraugu“ Valsmenn minnkuðu muninn með marki úr vítaspyrnu snemma í síðari hálfleik, en Óskar hafði lítinn áhuga á því að tjá sig um það atvik. „Þórður dæmir nú yfirleitt ekki víti nema það sé nánast mannsmorð inni í teig. Ég ætla bara að treysta honum. Einhverjum fannst þetta soft, en ég ætla að treysta honum. Ég ætla ekki að fara að eyða tíma í að tjá mig um þetta, ég stend þarna fimmtíu metrum frá og er farinn að nota lesgleraugu. Það eru engar líkur á því að ég væri að fara að sjá hvort hann togaði of mikið eða hvað. Þetta var bara víti og áfram gakk.“ Hann hrósaði þó liðinu fyrir að standa af sér þetta áhlaup Valsmanna. „Við fáum á okkur mark eftir mínútu í Kópavogi og stóðum ekki upp eftir það högg en mér fannst við svara þessu vel. Þegar allt er skoðað þá var þetta bara mjög sanngjarn sigur. Við vorum sterkari aðilinn. En auðvitað er það þannig að þegar þú ert 2-1 yfir á móti Val þá eru þeir með einstaklingsgæði fram á við í Tryggva og Lúkasi Loga sérstaklega sem eru bara þess eðlis að þú mátt ekki slaka á í eina sekúndu. Þú mátt ekki sofna á verðinum og mér fannst menn gera það vel þó þeir hafi fengið einhver færi. En Guð hjálpi mér, við fengum líka fleiri færi til að skora mörk þannig ég held að menn geti bara verið sáttir. Ég held að áhorfendur hafi skemmt sér vel og við unnum. Það er bara gott að vera til.“ Engir gormar til staðar Eftir tapið gegn Breiðabliki í síðustu umferð talaði Óskar um að mögulega hafi menn flogið of nálægt sólinni eftir sterka byrjun KR-inga á Íslandsmótinu. Það stóð ekki á svörum frá honum þegar hann var í kvöld spurður hvort nú þyrfti að passa að leikmenn færu ekki á of mikið flug. „Hvað viltu margar líkingar núna?“ spurði Óskar. „Mér sýnist það vera þannig að menn hafi lært af þessu, en auðvitað er það bara í mannskeppnunni að þegar það gengur vel þá tekurðu aðeins á loft. Svo er þetta bara spurning um það hvort þú náir að lenda á milli leikja. Þetta fer að hafa áhrif á frammistöðuna og þú heldur að þú þurfir að leggja minna á þig heldur en þú þurftir að gera þegar þú varst að standa þig vel. Við erum alltaf að draga einhvern lærdóm og alltaf að verða vitrari og vitrari. Ég held að við tökum þessa þriggja leikja reynslu þar sem við unnum ekki leik, við tökum hana sem lærdóm í næstu leiki.“ „Ég hef engar sérstakar áhyggjur af því að menn fari að fljúga eitthvað hátt eftir þennan leik. Það er búið að skjóta menn niður. Menn eru ekki með einhverja gorma þannig að þeir geti bara hoppað beint aftur upp í himinskaut. Við þurfum að halda áfram að vinna því við vitum hvað við þurfum að gera til að vera góðir og hvað við þurfum að gera til að vinna leiki. Við þurfum að ná því fram í hverjum einasta leik. Við höfum ekkert efni á neinu öðru en að vera upp á okkar allra besta og það sama verður uppi á teningnum á sunnudaginn á móti KA,“ sagði Óskar að lokum. Íslenski boltinn Besta deild karla KR Valur Mest lesið Leik lokið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut Íslenski boltinn Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Íslenski boltinn Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Íslenski boltinn Rodri ekki meira með KA í ár Íslenski boltinn Verður Aron þjálfari FH? Handbolti Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Íslenski boltinn City að vinna United í slagnum um Anderson Enski boltinn Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Enski boltinn Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Fótbolti „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Restin var bara ekki með“ „Þegar gengur vel þá tekurðu aðeins á loft“ Sá næstyngsti í sögu efstu deildar Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Brynjar Ingi sigldi öruggu sæti í höfn Rodri ekki meira með KA í ár Sædís skoraði og ótrúleg ferna liðsfélaga Hildar Leik lokið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut City að vinna United í slagnum um Anderson Stoðsending Bruno staðfest og metið í hans eigu Öll mörkin úr Bestu deildinni: Sjáðu meistaraverk Jankó og endurkomu FH „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund Allegri líklegastur til að taka við af Conte Mikið álag á Messi en ekki alvarleg meiðsli Dembélé tapaði atkvæðagreiðslu en var samt verðlaunaður Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Íranska liðið spilar í Bandaríkjunum en þarf að gista í Mexíkó Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Danskur skúrkur og Wolfsburg fallið í fyrsta sinn í 30 ár Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans „Þetta er frá meistara Jankó” Uppgjörið: Fram - Þór/KA 3-2 | Sendu norðankonur á botninn Sjá meira