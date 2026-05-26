„Restin var bara ekki með" Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. maí 2026 22:09 Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var ósáttur með stóran hluta leikmanna sinna í kvöld. Vísir/Anton Brink „Ég er bara grútfúll, sérstaklega með frammistöðuna í fyrri hálfleik," sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, eftir 3-1 tap liðsins gegn KR í Bestu-deild karla í kvöld. „Frammistaðan í fyrri hálfleik var bara ekki nógu góð," bætti Hermann við. Valsmenn mættu þó ákveðnari til leiks í seinni hálfleik og uppskáru vítaspyrnu stuttu eftir hlé sem Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði úr og minnkaði muninn í 2-1. Liðið skapaði sér einhver færi á næstu mínútum, en náði þó ekki að setja KR-inga undir of mikla pressu. „Við fáum tvö dauðafæri í stöðunni 2-1. Mómentið var alveg með okkur þá, en svo er þetta bara lélegur varnarleikur í þriðja markinu og það var smá högg af því að mér leið nokkuð vel með seinni hálfleikinn. Við byrjuðum af krafti í seinni hálfleik og eins og ég segi þá var mómentið með okkur og við komumst aftur fyrir þá í góð færi." Þetta var þriðja tap Vals gegn KR á innan við tveimur mánuðum. Hermann segir að það sé nokkuð augljóst að KRöingar hafi reynst Val erfiðir í sumar. „Allavega eins og staðan er í dag," sagði Hermann einfaldlega. Þá var Hermann með einfalda lausn á því hvað Valsliðið þyrfti að bæta fyrir næsta leik. „Við þurfum bara að byrja leikinn. Við bara byrjuðum þennan leik ekki og vorum á hælunum. Ég get talið upp kannski þrjá eða fjóra sem voru í standi, en restin var bara ekki með," sagði Hermann að lokum.