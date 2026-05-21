Prince setti svip sinn á tveggja milljóna verk

Fyrrverandi forseti Alþingis segir það hálfsúrrealískt að sjá málverk af sjálfri sér afhjúpað á þinginu níu árum eftir að hún gegndi embætti. Verkið kostaði tæpar tvær milljónir og vitnar í heimsfrægan listamann.
Eins og hefð er fyrir er máluð mynd af forseta Alþingis eftir að hann hefur lokið störfum í embætti. Núna er nýjasta myndin komin í safnið og það er af Unni Brá Konráðsdóttur sem var forseti Alþingis árið 2017 þegar hún var þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Hún tók við af Steingrími J. Sigfússyni sem forseti þingsins þegar Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Björt framtíð mynduðu ríkisstjórn í janúar 2017. Steingrímur tók síðan aftur við af henni sem forseti eftir að Björt framtíð dró sig úr ríkisstjórnarsamstarfinu og ný ríkisstjórn var mynduð í kjölfar kosninga.
Portrettmyndin af Unni var afhjúpuð í gær við hátíðlega athöfn þar sem núverandi forseti þingsins var viðstödd ásamt núverandi og fyrrverandi þingmönnum. Hér fyrir neðan má sjá málverkið og athöfnina.
Unnur segir um mikinn heiður að ræða.
„Ég er mjög ánægð með útkomuna. Ég skal alveg viðurkenna það að þegar ég var kosin forseti þingsins þá var það þetta sem ég kveið mest fyrir, ekki það að þurfa að ná samkomulagi milli átta ólíkra þingflokka og lenda í einhverjum óvæntum uppákomum inni í sal. Heldur akkúrat þetta augnablik því þetta er eitthvað sem maður hefur enga stjórn á hvernig kemur út.“
Um er að ræða hefð sem hefur staðið í fjöldamörg ár. Fyrrverandi forsetar fá sjálfir að velja hvaða listamaður málar myndina.
„Þetta er mjög sérstakt og ég hugsa að ég geri þetta ekkert aftur. Þetta er auðvitað mikill heiður. Það er svo fallegt að vera treyst fyrir þessu hlutverki. Þetta er minning sem gerir mann hluta af sögunni hér. Þetta verk mun fylgja þinghúsinu svo lengi sem lýðveldið verður til.“
Stephen Lárus varð fyrir valinu í þetta sinn og fékk greiddar 1,8 milljónir fyrir verkið. Unnur sat fyrir í fjölmargar klukkustundir sjö árum eftir að hún hafði gegnt embætti.
„Ég sagði fyrst við Stephen: Geturðu ekki bara tekið einhverja mynd frá því að ég var ung? Aðeins færri hrukkur og færri grá hár en hann sagði: Það gengur ekki, ég mála lifandi verur. Svo það var ekki umflúið að gera það og láta sig hafa þetta,“ segir hún og heldur áfram um ferlið:
„Við byrjuðum að hittast í janúar á síðasta ári, beint eftir síðustu Alþingiskosningar. Þetta virkar þannig að Stephen teiknar af manni andlitsmyndir með blýanti. Hann teiknar frá öllum hliðum og lærir smám saman á viðfangsefnið, hvernig andlitið hagar sér. Síðan tókum við nokkrar myndir. Við völdum stað í þinghúsinu til að vinna með. Þegar ég var búinn að sitja fyrir hjá honum mjög mörgum sinnum þá tókum við endanlegar myndir á þessum stað og þá var mínu hlutverki lokið og hann byrjaði að mála sjálft verkið.“
Þá er komin mynd af Unni Brá en enn er beðið eftir mynd af Steingrími J. Sigfússyni sem tók við af henni og Birgi Ármannssyni, sem gegndi embættinu frá 2021 til 2024. Auðvitað má einnig búast við mynd af núverandi forseta þingsins, Þórunni Sveinbjarnardóttur.
Það vakti mikla kátínu fréttamanns að heyra að málverkið vitnar í frægan listamann.
„Jú, við Stephen eigum það sameiginlegt að eiga uppáhalds tónlistarmann sem við hlustuðum mikið á á meðan við vorum að vinna þessa vinnu. Það er aðeins vísað í hann í þessari mynd. Það er frá mér komið. Myndin er auðvitað máluð af listamanninum undir hans eigin leiðsögn. Þetta er að sjálfsögðu meistari Prince, langbestur.“
Þess vegna ertu klædd í fjólublátt?
„Já, Purple rain, langbest.“
„Þetta er ekki það sem litla stelpan úr sveitinni á Suðurlandi gerði ráð fyrir þegar ég var að alast upp, að ég myndi standa hér og í þessari stöðu. En þetta er afskaplega skemmtilegt.“