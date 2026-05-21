Fær 5,7 milljónir af því að kona var ráðin en ekki hann

Samúel Karl Ólason skrifar
Landsréttur neitaði að hækka bæturnar eins og maðurinn taldi sig eiga rétt á.

Íslenska ríkið þarf að greiða manni 5,7 milljónir króna, með dráttarvöxtum, af því að kona var ráðin í starf hjá opinberri stofnun en ekki hann. Hann var metinn hæfari en hún í starfið, meðal annars vegna meiri betri menntunar og meiri þekkingu og reynslu á ótilgreindu sviði en konan þótti betri í mannlegum samskiptum.

Kærunefnd jafnréttismála komst að þeirri niðurstöðu að honum hefði verið mismunað á grundvelli kyns við ráðninguna og að hann ætti rétt á bótum.

Maðurinn fór fram á tæpar tíu milljónir, með vöxtum, fyrir laun en átti bara að fá 5,7 milljónir. Því áfrýjaði hann til Landsréttar. Hann vildi að launin ógreiddu miðuðu við tólf mánuði.

Því var Landsréttur ósammála, þar sem starfið var tímabundið og óvíst væri hvort hann myndi vinna í stofnuninni ótilgreindu í heilt ár. Því voru upprunalegu skaðabæturnar staðfestar og fær hann því þessar 5,7 milljónir króna.

Tók upp samtöl

Lögmenn stofnunarinnar vísuðu í vörn þeirra til þess að í tölvupóstsamskiptum við starfsmenn hennar, eftir að konan var ráðin, hafi maðurinn sagst eiga upptökur af samtölum í tengslum við ráðninguna. Það bendi til þess að hann hafi hljóðritað samtöl við starfsmenn án þess að láta þá vita. Sem hafi verið í trássi við lög.

Það segja lögmennirnir að bendi til þess að ályktun um hæfni mannsins í mannlegum samskiptum hafi verið málefnaleg.

Landsréttur segir það þó í raun falla utan deilunnar. Það hafi ekki verið til skoðunar þegar konan var ráðin og komi heldur ekki ákvörðun um miskabætur við.

