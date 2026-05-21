Björguðu húsi frá því að verða eldi að bráð

Samúel Karl Ólason skrifar
Slökkviliðsmenn frá bæði Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í því að ráða niðurlögum eldsins. Slökkvilið Fjallabyggðar

Tilkynning um mikinn eld fyrir utan hús á Siglufirði barst til slökkviliðs Fjallabyggðar í dag. Þegar slökkvilið bar að garði hafði eldurinn náð í klæðingu, verönd og svalir hússins og höfðu rúður brotnað vegna hita.

Slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tók þátt í því að ná tökum á eldinum og tókst það.

Í tilkynningu á Facebooksíðu slökkviliðsins segir að eldurinn hafi ekki breiðst meira út en töluverðan tíma hafa tekið að tryggja að hann myndi ekki berast áfram með þaki hússins.

Enginn var í húsiu þegar eldurinn kviknaði en uptök hans eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra.

