Björguðu húsi frá því að verða eldi að bráð Samúel Karl Ólason skrifar 21. maí 2026 23:13 Slökkviliðsmenn frá bæði Siglufirði og Ólafsfirði tóku þátt í því að ráða niðurlögum eldsins. Slökkvilið Fjallabyggðar Tilkynning um mikinn eld fyrir utan hús á Siglufirði barst til slökkviliðs Fjallabyggðar í dag. Þegar slökkvilið bar að garði hafði eldurinn náð í klæðingu, verönd og svalir hússins og höfðu rúður brotnað vegna hita. Slökkviliðsmenn frá Siglufirði og Ólafsfirði tók þátt í því að ná tökum á eldinum og tókst það. Í tilkynningu á Facebooksíðu slökkviliðsins segir að eldurinn hafi ekki breiðst meira út en töluverðan tíma hafa tekið að tryggja að hann myndi ekki berast áfram með þaki hússins. Enginn var í húsiu þegar eldurinn kviknaði en uptök hans eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra. Fjallabyggð Slökkvilið Lögreglumál