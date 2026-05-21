Flugmenn gleyma því að þeir séu í flughermi Kristján Már Unnarsson skrifar 21. maí 2026 22:32 Arnar Jökull Agnarsson er yfirmaður þjálfunar hjá Icelandair og þjálfunarflugstjóri á Airbus. Lýður Valberg Flug í flughermum er orðið svo raunverulegt að flugmenn gleyma því stundum að þeir séu í sýndarveruleika, segir yfirmaður þjálfunar Icelandair. Þar fagna menn því í dag að hafa náð hundrað þúsund flugtímum í flughermum. Flughermarnir voru raunar fyrsta starfsemin sem Icelandair flutti í Hafnarfjörð árið 2015. Þjálfunarsetrið rekur núna fjóra herma, einn fyrir hverja þotutegund félagsins. „Við erum að fagna þeim áfanga núna að við erum búin að ná hundrað þúsund þjálfunarstundum hérna í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfirði,“ segir Ásgeir Bjarni Lárusson, framkvæmdastjóri CAE Icelandair Flight Training, en svo heitir félagið um flughermana, en það er í eigu Icelandair og kanadíska félagsins CAE. Ásgeir Bjarni Lárusson, framkvæmdastjóri CAE Icelandair Flight Training. Fyrir aftan er nýi Airbus-flughermirinn.Lýður Valberg Nýjasti flughermirinn er fyrir Airbus, kostaði um einn og hálfan milljarð króna, og er lykiltæki í að flytja flugmenn Icelandair yfir á nýju þoturnar. „Náttúrulega allt annað fyrir okkur að geta gert þetta allt héðan að heiman. Svona ferli að þjálfa einn flugmann tekur í kringum þrjá mánuði, heildarferlið, þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli,“ segir Arnar Jökull Agnarsson, þjálfunarflugstjóri á Airbus og yfirmaður þjálfunar hjá Icelandair. Í frétt Sýnar sjást Arnar og Ásgeir æfa aðflug og lendingu á Akureyri. Við tökum eftir því hvað bæði landslagið og húsin í bænum eru raunveruleg í þessum sýndarveruleika. Lent á Akureyrarflugvelli í flughermi.Lýður Valberg „Í rauninni eru líklega tölvuleikjaframleiðendur sem áttu þátt í þessu. En þetta er orðið alveg ótrúlega gott sko,“ segir Arnar Jökull. Og svo hristist flughermirinn og hreyfist upp og niður. „Þá hreinlega gleymir maður því bara að maður sé í flughermi. Þetta er það líkt sko. Bæði þetta líkir það vel eftir hreyfingum og við getum búið til ókyrrð og annað. Þannig að við getum sett upp í rauninni alveg ótrúlegustu hluti í svona tæki,“ segir þjálfunarflugstjórinn hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Hver flugtími í hermi kostar um níutíuþúsund krónur og hluti þeirra er seldur út. „Það er sirka þrjátíu prósent af þessum hundrað þúsund stundum hafa verið til flugfélaga og flugskóla erlendis,“ segir Ásgeir Bjarni. Við sjáum flugmenn frá færeyska félaginu Farcargo fara í þjálfun í 757-flughermi. Ásgeir segir erlendar áhafnir hafa skilað tekjum sem munar um á þessum árum. „Yfir þrjá milljarða, sem dæmi, í gjaldeyristekjum fyrir landið þar sem að þetta eru áhafnir sem koma hérna erlendis frá, gista á hótelum, borða á veitingastöðum.“ Flughermir fyrir Boeing 737 max-þotur.Lýður Valberg Í þjálfunarsetrinu eru einnig flugvélaskrokkar með farþegarými til að þjálfa flugfreyjur og flugþjóna í neyðarviðbrögðum, þar á meðal reykköfun. Hér leyfist flugmönnum að gera mistök? „Hér eigum við að læra af mistökunum. Það er svona hugmyndin,“ segir Arnar Jökull. Þeir félagarnir segja skipta máli fyrir Icelandair að hafa þann sveigjanleika sem fylgir því að geta skipulagt þjálfun flugmanna í eigin flughermum. „Við erum með gríðarlega metnaðarfullt starf þegar kemur að þessu, enda held ég að allir geri sér grein fyrir því að það er risaatriði að flugmenn séu vel þjálfaðir,“ segir yfirmaður þjálfunar hjá Icelandair. Icelandair Flug Hafnarfjörður Airbus Boeing Tengdar fréttir Icelandair kaupir Airbus flughermi Icelandair hefur samið við fyrirtækið CAE um kaup á flughermi fyrir Airbus A321 flugvélar sem félagið tekur í notkun síðar á árinu. Félagið hyggst byrja að ferja þoturnar aftur til Íslands í kringum næstu helgi. 1. febrúar 2021 22:15