Viðreisn líst hvorki á Framsókn né Miðflokk Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. maí 2026 14:49 Karólína Helga Símonardóttir er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði Oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði segir samstarf við Framsókn ekki lengur spennandi kost vegna meints trúnaðarbrests oddvita flokksins. Þá segir hún erfitt að sjá fyrir sér meirihluta með Miðflokki. Möguleikar Framsóknar á að komast í meirihluta í bænum virðast því úti. Greint var frá því fyrr í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsókn um meirihlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn. Sagði hún Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim hafi verið tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk. Sjálfur hefur Valdimar Víðisson hafnað þessum ásökunum. Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði segir í samtali við Vísi að hún hafi á þriðjudag handsalað samkomulag við Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar og Hildi Rósu Guðbjargardóttur oddvita Samfylkingar um að hefja formlegar meirihlutaviðræður. Því hafi tilkynning um formlegar viðræður Framsóknar og Sjálfstæðisflokks komið þeim í opna skjöldu. Útilokar þú samstarf við Framsókn eftir þetta? „Já, það verður bara að segjast að það er aldrei ábyrgðarfullt að útiloka flokka en ef þú ert að horfa á það að eiga í góðu og traustu sambandi við flokka til fjögurra ára og það byrjar á svona grunni, þá er það ekki spennandi." Hún segir oddvita núna þurfa tíma til að fara yfir stöðuna. Viðreisn muni ekki víkja undan ábyrgð þegar komi að því að mynda starfhæfan meirihluta fyrir Hafnarfjörð. Aðrir möguleikar í stöðunni eru sem dæmi meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar eða þá Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Miðflokks. Karolína segist ekki hafa átt í þreifingum við aðra oddvita eftir nýjustu vendingar. Getur þú hugsað þér samstarf við Miðflokkinn? „Nei, það er alveg ljóst hjá okkur í Viðreisn að það þyrfti ansi mikið að ganga á til þess."