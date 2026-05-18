Brasilísku fótboltastjörnunni Neymar var skipt af velli í leik með Santos í Brasilíu í gær, þrátt fyrir að þjálfarinn hafi ætlað að skipta öðrum leikmanni af velli, og brást skiljanlega illur við.
Hinn 34 ára gamli Neymar heldur enn í vonina um að komast í HM-hóp Carlo Ancelotti sem tilkynntur verður í dag.
Hann fékk hins vegar bara að spila 65 mínútur með Santos í gær, í 3-0 tapi á heimavelli gegn Coritiba, þegar honum var skipt af velli fyrir Robinho yngri en þar var um „óskiljanleg mistök“ að ræða af hálfu fjórða dómara leiksins, samkvæmt tilkynningu frá Santos.
🤯🇧🇷 Chaos in Brazil as Neymar was ACCIDENTALLY substituted after a mix-up from the fourth official during Santos’ game.Neymar immediately showed the camera he wasn’t supposed to come off… but the officials REFUSED to let him back onto the pitch. 🤬 pic.twitter.com/I2TpibvWZX— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 17, 2026
🤯🇧🇷 Chaos in Brazil as Neymar was ACCIDENTALLY substituted after a mix-up from the fourth official during Santos’ game.Neymar immediately showed the camera he wasn’t supposed to come off… but the officials REFUSED to let him back onto the pitch. 🤬 pic.twitter.com/I2TpibvWZX
Neymar hafði fundið fyrir eymslum í kálfa og hlaut aðhlynningu sjúkraþjálfara utan vallar þegar skiptingin var gerð. Þegar hann ætlaði aftur inn á völlinn var honum bannað að gera það og brást þá ókvæða við.
Neymar náði svo miðanum sem sýndi beiðni Santos um skiptingu, og þar mátti sjá að það var Gonzalo Escobar sem átti að víkja af velli. Á endanum sætti Neymar sig þó við niðurstöðuna og lét Escobar fá fyrirliðabandið, eins og sjá má á myndbandinu hér að ofan.
„Fjórði dómari klúðraði skiptingunni. Þetta var staðfest í sjónvarpsútsendingunni með miðanum sem dómararnir fengu vegna skiptingarinnar. Óskiljanleg mistök sem ekki voru leiðrétt,“ sagði í yfirlýsingu Santos.
Neymar hefur ekki spilað fyrir brasilíska landsliðið frá árinu 2023 enda talsvert mikið glímt við meiðsli. Hann er markahæstur í sögu liðsins með 79 mörk.