Middlesbrough hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem kallað er eftir brottrekstri Southampton úr umspili ensku B-deildarinnar sökum ásakana um njósnir á æfingasvæði fyrrnefnda liðsins.
Málið kom upp í aðdraganda síðari leiks Middlesbrough og Southampton í undanúrslitum umspilsins. Southampton vann leikinn og tryggði sér þannig sæti í úrslitaleik á Wembley við Hull City.
Southampton hefur þegar verið ákært af ensku deildasamtökunum fyrir ólöglegar njósnir í aðdraganda undanúrslitaleiks liðsins við Middlesbrough.
Í yfirlýsingu Middlesbrough sem var birt síðdegis er hegðuninni lýst sem andstæðri „íþróttaheilindum og sanngjarnri samkeppni“ og telja að refsing á íþróttagrundvelli, fremur en fjársekt eða slíkt, sé eina sanngjarna niðurstaðan.
Þar með er kallað eftir því að Southampton verði vísað úr umspilinu. Middlesbrough myndi þá að líkindum taka sæti liðsins í úrslitaleiknum í staðinn.
Yfirheyrsla á vegum óháðrar aganefndar mun fara fram þriðjudaginn 19. maí eða fyrr. Niðurstaða mun liggja fyrir í kjölfar þess en þá munu félögin geta áfrýjað.
Ef Southampton er dæmt sekt um njósnir eru engin fordæmi fyrir því. Félaginu gæti verið refsað með stigafrádrætti, sekt eða í versta falli verið hent út úr umspilinu.
Úrslitaleikurinn á að fara fram þann 23. maí næstkomandi en vera má að þeim leik verði frestað sökum málsins. Hull City bíður þess að fá að vita hver andstæðingurinn í leiknum verði.