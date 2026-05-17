Orri Steinn fram úr Eiði Smára

Orri Steinn Óskarsson varð í dag markahæsti Íslendingur í sögu spænsku úrvalsdeildarinnar. Hann skoraði svekkjandi tapi Real Sociedad.
Orri Steinn skoraði þriðja mark Sociedad og kom liðinu 3-2 yfir gegn Valencia á heimavelli í dag og skömmu eftir markið fengu gestirnir rautt spjald. Þrátt fyrir að leikmenn Valencia hafi aðeins verið tíu talsins gegn ellefu skoraði liðið tvö mörk undir lok leiks, á 89. mínútu og þeirri nítugustu, til að vinna 4-3 útisigur.
Mark Orra Steins var hans ellefta í spænsku úrvalsdeildinni í hans fertugasta og öðrum leik. Hann gekk í raðir Sociedad fyrir síðustu leiktíð en margir þessara leikja hafa verið af varamannabekknum þar sem meiðsli hafa gert honum erfitt fyrir á köflum.
Orri Steinn hefur þar með skorað fleiri mörk en allir aðrir Íslendingar í La Liga. Hann fer fram úr Eiði Smára Guðjohnsen sem skoraði tíu deildarmörk í 72 leikjum fyrir Barcelona á árunum 2006 til 2009.
Pétur Pétursson er þriðji með fimm mörk fyrir Hercúles leiktíðina 1985-86, Alfreð Finnbogason skoraði tvö fyrir Real Sociedad í 23 leikjum leiktíðina 2014-15 og þeir Þórður Guðjónsson (Las Palmas, 2000-01) og Sverrir Ingi Ingason (Granada, 2017) skoruðu eitt hvor.