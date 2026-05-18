Fótbolti

Mourinho tekur við Real Madrid en fyrir­liðinn kveður

Sindri Sverrisson skrifar
Jose Mourinho er sagður hafa samið um að stýra Real Madrid næstu tvö árin.
Jose Mourinho er sagður hafa samið um að stýra Real Madrid næstu tvö árin. Getty/Valger Gouveia

José Mourinho snýr aftur til höfuðborgar Spánar og tekur við sem þjálfari Real Madrid í sumar, þrettán árum eftir að hann kvaddi félagið. Fyrirliði liðsins er hins vegar á förum.

Real Madrid tilkynnti í dag að fyrirliðinn Dani Carvajal færi frá félaginu eftir tímabilið. Hann kom fyrst til félagsins árið 2002 og hefur spilað 23 leiktíðir í búningi liðsins. Þó að hann hafi ekki fengið að lyfta bikar í ár þá hefur Carvajal unnið 27 titla með Real, þar af sex Evrópumeistaratitla og fjóra Spánarmeistaratitla en hann á að baki 450 leiki fyrir liðið.

Carvajal verður kvaddur með viðhöfn á laugardagskvöld þegar leiktíðinni lýkur hjá Real með heimaleik við Sevilla.

Fljótlega eftir þann leik er búist við að Mourinho verði kynntur sem nýr þjálfari Real. Félagið er sagt ætla að bíða vegna yfirvofandi forsetakosninga en fresturinn til að bjóða sig fram gegn Florentino Pérez rennur út á laugardaginn.

Félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano, og miðlar á borð við Sky Sports og fleiri, segja munnlegt samkomulag í höfn um samning til tveggja ára á milli Mourinho og Real.

Þessi 63 ára Portúgali stýrði Real á árunum 2010-2013 en var að ljúka leiktíð með Benfica sem þrátt fyrir að tapa ekki leik í allan vetur endaði í 3. sæti portúgölsku úrvalsdeildarinnar, á eftir Sporting og meisturum Porto.

Alvaro Arbeloa tók tímabundið við stjórn Real eftir að Xabi Alonso var rekinn í janúar en undir stjórn Arbeloa féll liðið úr leik í spænska bikarnum sem og í Meistaradeild Evrópu auk þess að enda í 2. sæti spænsku deildarinnar og horfa upp á Barcelona tryggja sér þar titilinn með sigri í El Clásico á dögunum.

Mourinho gerði samning til tveggja ára við Benfica en er sagður vera með klásúlu í samningnum sem geri honum kleift að fara frá félaginu fyrir 2,6 milljónir punda. Hann er sagður taka með sér fjóra þjálfara frá Benfica til Madridar þar sem hann kemur til með að endurnýja kynnin við fyrrnefndan Pérez.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið