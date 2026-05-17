Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var nokkuð sáttur með frammistöðu sinna manna er liðið gerði 2-2 jafntefli gegn KR í 7. umferð Bestu-deildar karla í kvöld.
Framarar náðu að jafna metin á síðustu mínútu venjulegs leiktíma og Rúnar segir að niðurstaðan hafi verið sanngjörn.
„Já, ég held það bara, sérstaklega eftir að þeir komast yfir. En það er skrýtið að koma hérna og vera hálf svekktur að hafa ekki unnið, en við gerðum kannski ekki nóg til þess,“ sagði Rúnar.
„Mér fannst við eiga fullt af tækifærum til að særa þá meira en við gerðum og í fyrri hálfleik eigum við nokkrar mjög hættulegar skyndisóknir þar sem við náum að spila okkur í gegn, en síðasta sendingin klikkar. Í seinni hálfleik eigum við allt of mikið af feilsendingum þegar við höfum séns á að brjóta okkur í gegnum vörnina. Kannski vantaði smá upp á orkustigið til að komast í gegn. Það er svona það sem ég er fúll yfir því mér fannst við ekkert vera frábærir í kvöld.“
Hann segir engan mun á því að stilla upp leik gegn KR og öðrum liðum, þrátt fyrir að nokkrir KR-ingar hafi bent á mikinn hæðarmun þessarra liða.
„Það er ekkert vandamál. Þú getur nýtt þér það til góðs og Óskar getur líka gert það með sína litlu gæja. Það er erfitt að vera stór og verjast litlum gæjum. Einhvernveginn reynir maður að jafna þetta út. Við gátum reynt að nýta föstu leikatriðin og við skorum úr einu svoleiðis í restina. Við erum með hærra lið en þeir, en þeir voru reyndar búnir að hækka sitt töluvert því það voru komnir tveir stórir gæjar inn á hjá þeim.“
„En það skiptir engu máli. Við erum stórir og sterkir og með mikinn hraða í okkar liði þannig við getum brugðið okkur í allra kvikinda líki.“
Þá var Rúnar heilt yfir ánægður með varnarleik sinna manna í kvöld, gegn KR-liði sem hafði skorað 25 mörk í fyrstu sex leikjum tímabilsins.
„Þeir skapa sér voðalega lítið, en þeir eru hættulegir í sínum sóknaraðgerðum. Þeir spila boltanum inn í svæði sem kannski önnur lið eru ekki að gera. Eru að taka einhverjar hælspyrnur hér og þar og taka gríðarlega sénsa í sínum sóknarleik. Það sem ég er svekktur með er að þegar við vinnum boltann þá missa þeir marga leikmenn út úr leiknum og við eigum þá blússandi skyndisóknarmöguleika, en sendum þá lélegar sendingar og náum ekki að búa til betri skyndisóknir en við gerðum í kvöld. En þetta er bara leikur KR í sumar og í fyrra. Óskar vill spila svona. Það fara allir fram og það er þríhyrningaspil hér og þar og þeir eru frábærir í þessu. Ef þú nærð ekki að refsa þeim þá skora þeir alltaf tvö eða þrjú mörk.“
Þrátt fyrir að hafa aðeins fengið eitt stig út úr leiknum í kvöld er Rúnar þó ánægður með stigasöfnun liðsins hingað til.
„Engin spurning. Við erum á fínum stað og erum að gera góða hluti. Það er gott að koma hingað og taka stig þó það sé skrýtið að vera hálf svekktur að hafa ekki unnið leikinn. En sanngjörnustu úrslitin voru kannski jafntefli.“
„Það var kannski minna um færi en í flestu leikjum þessarra beggja liða og kannski aðeins færri mörk þó þau hafi nú verið fjögur. En þú vilta ekki vera að fá á þig endalaust af mörkum. Við þurfum að loka fyrir það og það var erfitt að loka á KR í kvöld. Þú sem þjálfari ert alltaf ósáttur því fyrra markið fannst mér alveg galið að fá á okkur og seinna markið í rauninni líka. En í fyrra markinu fannst mér við eiga að gera miklu betur og fara inn í hálfleikinn 1-0 yfir. En svona er þetta, þú gerir alltaf einhver mistök á leiðinni og við getum alltaf fundið eitthvað að einhverju. En heilt yfir er eitt stig hér bara mjög gott,“ sagði Rúnar að lokum.