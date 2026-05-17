18 ára Tómas skoraði fyrstu deildarmörkin og fagnaði titlinum

AGF fagnaði í dag danska meistaratitlinum í fyrsta sinn í 40 ár eftir 5-2 sigur á Viborg. 18 ára Íslendingur komst á blað
Hinn 18 ára gamli Tómas Óli Kristjánsson spilaði síðasta korterið fyrir AGF í dag. Hann skoraði fjórða mark liðsins á 86. mínútu og bætti svo öðru við í lok uppbótartíma. Hans fyrstu mörk í meistaraflokksbolta á stóra sviðinu í Danmörku.
Í kjölfarið tók AGF við danska meistaratitlinum og mikið partý fram undan er liðið vann danska meistaratitilinn í fyrsta sinn síðan 1986, fyrir 40 árum síðan.
Ísak Andri Sigurgeirsson var meiddur hjá Viborg og tók ekki þátt. Vegna tapsins endar Viborg í fimmta sæti deildarinnar og missir því af Evrópusæti fyrir næstu leiktíð.
Daníel Leó Grétarsson spilaði fyrir Sönderjyske sem missti einnig af af Evrópusæti vegna 4-1 taps fyrir Nordsjælland. Sönderjyske lenti í sjötta sæti deildarinnar en Nordsjælland því þriðja.
Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson sat á varamannabekknum hjá Midtjylland, og sá Jonas Lössl fá á sig þrjú í 3-2 tapi fyrir Bröndby hjá bikarþunnu Midtjylland-liði sem vann bikartitilinn um helgina. Midtjylland hafnar í öðru sæti en vegna sigurs Bröndby fara þeir gullæddu upp fyrir bæði Viborg og Sönderjyske.
Bröndby hafnar í fjórða sætinu og fer í umspil við erkifjendurna í FC Kaupmannahöfn um Evrópusæti á næstu leiktíð. Hjá FCK eru á mála þeir Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson.