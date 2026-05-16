Leikurinn hófst rólega og kepptust liðin frekar um að ná sem flestum rangstæðum en mörkum í upphafi, en í fyrri hálfleik voru dæmdar heilar sex rangstæður. Færin af skornum skammti.
Á 18. mínútu slapp hins vegar Kayla Rollins ein í gegnum vörn Breiðabliks eftir að hafa hrifsað boltann af Elínu Helenu í vörn gestanna. Kláraði hún færið listilega vel og heimakonur komnar yfir í Laugardalnum.
Strax í kjölfar marksins þyngdist sóknarþungi Blika til muna en þó mynduðust engin dauðafæri.
Á 35. mínútu kom besta færi Blika, en þá náði Kristín Dís skoti á markið eftir darraðardans í teig Þróttar eftir hornspyrnu Öglu Maríu. Skot Kristínar virtist vera á leið upp í markhornið en frábær tilþrif Mollee Swift í marki heimakvenna komu í veg fyrir mark, en varði hún skotið í stöngina.
Staðan 1-0 í hálfleik fyrir heimakonum sem léku í stórglæsilegum hvítum treyjum sem hannaðar voru í samstarfi við söngkonuna Bríet.
Síðari hálfleikurinn var aðeins tveggja mínútna gamall þegar Þróttarar voru búnir að tvöfalda forystu sína. Eftir flott samspil hjá heimakonum endaði boltinn hjá Unni Dóru Bergsdóttur sem var í góðu skotfæri og náði hún hnitmiðuðu skoti niður í markhornið.
Tólf mínútum síðar minnkaði fyrrum Þróttarinn, Ólöf Sigríður Kristinsdóttir, muninn fyrir Blika. Eftir laglegan sprett hjá Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur upp völlinn, barst boltinn á Ólöfu Sigríði sem klobbaði varnarmann Þróttar áður en hún lagði boltann snyrtilega í fjær hornið rétt innan teigs.
Eftir markið gerðist lítið en spennan jókst því nær sem leið að leikslokum. Spennan varð þó að engu á 85. mínútu þegar Sigríður Guðmundsdóttir skoraði fyrir heimakonur. Kayla Rollins komst þá inn í dapra sendingu til baka af miðjunni hjá Breiðablik og lék inn á teiginn. Renndi hún svo boltanum fyrir markið þar sem Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir lagði boltann í stöng og inn. Var fögnuðurinn gífurlegur eftir þetta mikilvæga mark.
Blikar reyndu og reyndu sem eftir lifði leiks til þess að klóra í bakkann og tókst það með lokaspyrnu leiksins. Kristín Dís kom þá boltanum í netið af stuttu færi eftir darraðardans í teig Þróttar eftir hornspyrnu.
Það var þó of lítið og of seint og eru Þróttarar komnir í 8-liða úrslit á meðan Breiðablik er fallið úr leik. Þess má geta að tvö sigursælustu félög í sögu bikarkeppninnar í kvennaflokki, Valur og Breiðablik, eru dottin nú þegar úr leik. Því verður spennandi að sjá hvernig Mjólkurbikarinn mun þróast á þessu tímabili.
Þriðja mark Þróttar kláraði leikinn algjörlega. Hræðileg sending Katelyn Duong til baka á Kristínu Dís varð banabit Blika. Kayla Rollins þefaði þau mistök uppi eins og gammur og lagði upp þetta mikilvæga mark sem Sigríður Theód. Guðmundsdóttir skoraði sem gulltryggði sigur heimakvenna.
Kayla Rollins var frábær í fremstu víglínu Þróttar. Bjó hún til fyrsta markið alveg sjálf með því að vinna boltann af aftasta varnarmanni og skora og lagði hún svo upp þriðja mark Þróttar.
Þórdís Elva Ágústsdóttir var frábær inn á miðjunni hjá heimakonum en hún hreinlega stýrði tempóinu í leiknum oft á tíðum með yfirvegun og mikilli yfirferð.
Elín Helena og Katelyn Duong voru báðar uppvísa af klaufalegum mistökum í fyrsta og þriðja marki Þróttar og reyndust þau mistök dýrkeypt, enda engir sénsar gefnir í bikarkeppni. Eftir fimm ár í röð í bikarúrslitum hjá Blikum, þá er sú ótrúlega hrina komin á leiðarenda.
Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson dæmdi fyrri hálfleikinn mjög vel. Hins vegar var síðari hálfleikurinn ekki góður hjá honum og þeim sem áttu að aðstoða hann. Allskonar skrítnir dómar og ekki dómar sem höfðu sem betur fer ekki áhrif á úrslit leiksins.
Frábær stemning í Laugardalnum. Frábær mæting enda öllu til tjaldað. Bríet var með hálfleikssýningu sem ungir og aldnir nutu í botn. Ásamt því voru til sölu á staðnum sérstakar Þróttara treyjur sem hannaðar voru af söngkonunni, sem heimakonur léku einnig í. Sérbakaðar pizzur og brauðstangir voru á boðstólum sem bakaðar voru á glæsilegum palli Þróttara. Allt upp á tíu á AVIS vellinum.
„Bara svekktur. Svekktur með að vera dottinn út úr bikarnum. Svona er þetta bara í bikarkeppni, þú tapar leik þá ertu úr keppni,“ sagði niðurlútur Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, eftir tapið í dag.
Blikar voru komið undir 2-0 snemma í seinni hálfleik og segir Ian Jeffs hafa tekið smá tíma fyrir liðið að jafna sig á því höggi svo snemma eftir hálfleikinn.
„Það tók smá tíma, tíu til tólf mínútur, þar sem við áttum erfitt með að koma okkur aftur af stað og svo kom góður kafli þar sem við skorum eitt mark og þetta leit betur út hjá okkur. Svo er þriðja markið þeirra sem klárar leikinn. Stelpurnar gáfu allt í þetta, en svona er fótbolti stundum.“
Ian Jeffs var ekki með mörg svör þegar hann var spurður hvað hafi vantað upp á í leik sinna leikmanna í dag.
„Ég veit það ekki. Fyrsta markið er náttúrulega bara eitthvað. Ég var mjög ánægður með fyrsta korterið, mér leið bara vel. Mér fannst við hafa tök á leiknum og Þróttur var ekki að gera mikið nema lauma honum fram og vonast eftir að vinna fyrsta eða annan boltann. Þetta fyrsta mark breytir því aðeins, en það er erfitt að svara svona strax eftir leik hvað vantar upp á. Ég þarf bara að horfa á leikinn aftur og leikgreina,“ sagði Ian Jeffs að lokum.