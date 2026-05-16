Lewandowski á förum frá Barcelona

Robert Lewandowski er á förum frá spænska félaginu Barcelona eftir fjögur farsæl tímabil.
Pólski framherjinn fagnar bráðlega 38 ára afmæli og tilkynnti um ákvörðunina á samfélagsmiðlum sínum. Þar segir hann markmiðum sínum hjá félaginu hafa verið náð og nú sé hann spenntur fyrir næsta kafla á fótboltaferlinum.
Óvíst er hvert hann fer en samningur hans rennur út í sumar.
Lewandowski kom til Barcelona frá Bayern Munchen árið 2022 og á fjórum árum í Katalóníu hefur hann unnið til fjölda verðlauna. Pólverjinn varð spænskur deildarmeistari í þrígang og bikarmeistari ásamt því að vinna spænska ofurbikarinn þrisvar.
Hann varð einu sinni markahæsti leikmaður spænsku deildarinnar en skoraði alls 82 mörk í 132 leikjum í öllum keppnum fyrir Barcelona.