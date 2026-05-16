Celtic tók titilinn í lokaumferðinni

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Daizen Maeda skoraði mikilvægasta mark leiksins. Ian MacNicol/Getty Images

Celtic varð Skotlandsmeistari fimmta árið í röð með 3-1 sigri gegn Hearts, liði Tómas Bent Magnússonar.

Hearts hefur verið á toppnum allt tímabilið og hefði orðið fyrsta liðið fyrir utan Celtic og Rangers til að vinna skosku deildina síðan árið 1985.

Eftir hádramatíska umferð um síðustu helgi réðust úrslitin í lokaumferð deildarinnar í dag. Hearts dugði jafntefli en Celtic þurfti sigur á heimavelli.

Lawrence Shankland tók forystuna fyrir Hearts á 43. mínútu með skallamarki eftir hornspyrnu en annars voru gestirnir mest allan tímann í vörn. 

Allt ætlaði um koll að keyra hjá stuðningsmönnum Hearts á þeim tímapunkti. Þeir voru þó fáir, aðeins 752 af rúmlega 60 þúsund áhorfendum í heildina. 

Celtic var samt sterkara liðið og jafnaði leikinn skömmu síðar. Boltinn fór þá í hönd varnarmanns Hearts, vítaspyrna var dæmd og Arne Engels jafnaði leikinn í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Allt ætlaði um koll að keyra þegar Shankland skoraði fyrir Hearts en forystan entist ekki lengi. Ian MacNicol/Getty Images

Celtic stóð síðan í stórsókn nánast allan seinni hálfleikinn og eftir langa bið tókst liðinu loks að skora á 87. mínútu.

Daizen Maeda var maðurinn sem tryggði Celtic titilinn. Hann var upphaflega flaggaður rangstæður í markinu og stuðningsmenn Hearts fögnuðu grimmt, en eftir myndbandsskoðun kom í ljós að um misskilning væri að ræða og markið var dæmt gilt.

Stuðningsmenn Celtic biðu í ofvæni eftir niðurstöðu myndbandsdómara. Ian MacNicol/Getty Images

Þegar Hearts henti öllu fram undir lokin tókst Celtic að skora sitt þriðja mark. Callum Osmand var þar að verki og negldi síðasta naglann í kistu Hearts. 

Tómas Bent hefur ekki tekið þátt í lokatörn tímabilsins með Hearts vegna meiðsla og sat uppi í stúku þegar Celtic tryggði titilinn. Fram að því hafði hann verið lykilmaður í liðinu og skorað nokkur mörk á mikilvægum tímapunktum á tímabilinu.

