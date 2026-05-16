Celtic tók titilinn í lokaumferðinni

Celtic varð Skotlandsmeistari fimmta árið í röð með 3-1 sigri gegn Hearts, liði Tómas Bent Magnússonar.
Hearts hefur verið á toppnum allt tímabilið og hefði orðið fyrsta liðið fyrir utan Celtic og Rangers til að vinna skosku deildina síðan árið 1985.
Eftir hádramatíska umferð um síðustu helgi réðust úrslitin í lokaumferð deildarinnar í dag. Hearts dugði jafntefli en Celtic þurfti sigur á heimavelli.
Lawrence Shankland tók forystuna fyrir Hearts á 43. mínútu með skallamarki eftir hornspyrnu en annars voru gestirnir mest allan tímann í vörn.
Allt ætlaði um koll að keyra hjá stuðningsmönnum Hearts á þeim tímapunkti. Þeir voru þó fáir, aðeins 752 af rúmlega 60 þúsund áhorfendum í heildina.
Celtic var samt sterkara liðið og jafnaði leikinn skömmu síðar. Boltinn fór þá í hönd varnarmanns Hearts, vítaspyrna var dæmd og Arne Engels jafnaði leikinn í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Celtic stóð síðan í stórsókn nánast allan seinni hálfleikinn og eftir langa bið tókst liðinu loks að skora á 87. mínútu.
Daizen Maeda var maðurinn sem tryggði Celtic titilinn. Hann var upphaflega flaggaður rangstæður í markinu og stuðningsmenn Hearts fögnuðu grimmt, en eftir myndbandsskoðun kom í ljós að um misskilning væri að ræða og markið var dæmt gilt.
Þegar Hearts henti öllu fram undir lokin tókst Celtic að skora sitt þriðja mark. Callum Osmand var þar að verki og negldi síðasta naglann í kistu Hearts.
Tómas Bent hefur ekki tekið þátt í lokatörn tímabilsins með Hearts vegna meiðsla og sat uppi í stúku þegar Celtic tryggði titilinn. Fram að því hafði hann verið lykilmaður í liðinu og skorað nokkur mörk á mikilvægum tímapunktum á tímabilinu.