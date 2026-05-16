Búist er við látum þegar úrslitaleikur um skoska meistaratitilinn milli Celtic og Hearts fer fram í dag. Dómarinn í síðasta leik Celtic hefur verið í lögreglufylgd síðan á fimmtudag eftir að persónulegum upplýsingum um hann var lekið á netið.
Celtic þarf sigur á heimavelli en Hearts dugir jafntefli á útivelli til að verða meistari. Celtic og nágrannaliðið Rangers hafa unnið deildina til skiptis síðustu fjörutíu ár en nú gæti verið komið að nýjum meistara.
Mikið hefur gengið á í síðustu leikjum liðanna fyrir þennan. Dómar hafa fallið gegn Hearts, að þeirra mati. Skýrasta dæmið er um tvær umdeildar vítaspyrnur.
Annars vegar vildi Hearts fá víti undir lok leiks gegn Motherwell í þarsíðustu umferð. Ekkert var dæmt og leiknum lauk með jafntefli.
Hins vegar fékk Celtic víti undir lok leiks gegn Motherwell í síðustu umferð. Á níundu mínútu uppbótartíma skoraði Celtic úr vítinu og fékk þar með séns á að vinna titilinn í dag.
Dómarastéttin og lið Motherwell hafa því haft mikið að segja í þessari titilbaráttu.
John Beaton veitti Celtic þessa umdeildu vítaspyrnu.
Hann hefur verið í lögreglufylgd síðan á fimmtudag og maður var handtekinn í gær, grunaður um að hafa lekið persónulegum upplýsingum um hann á netið.
Úrslitaleikur Celtic og Hearts hefst klukkan 11:30. Tómas Bent Magnússon er meiddur og spilar ekki með Hearts-mönnum en gæti kallað sig skoskan meistara síðar í dag.