Arnar Gunnlaugsson opinberaði í gær landsliðshóp karla í fótbolta fyrir komandi leiki við Japan og Argentínu. Hann var með Davíð Oddssyni í för þegar hann fór síðast til Austurlanda fjær og hvetur leikmenn sína til að njóta betur hann gerði sjálfur á unga aldri.
Tveir mismunandi hópar sem fara í þessa tvo leiki við Japan og Argentínu. Það þýðir fleiri leikmenn og meiri hausverk fyrir landsliðsþjálfarann við valið.
„Mér finnst alltaf vera meiri og meiri hausverkur ef ég á að segja alveg eins og er. Það koma sífellt ný og ný nöfn. Núna ertu með Stefán Inga, Viktor Bjarka og Benóný Breka. Það eru alltaf nýir að bætast í púllíuna sem gefur manni enn stærri hausverk en á góðan hátt. Við viljum auka breiddina í okkar hópi,“ segir Arnar.
Þeir Stefán Ingi Sigurðarson, Viktor Bjarki Daðason og Benóný Breki Andrésson eru allir nýliðar og geta spilað sinn fyrsta landsleik í Japan. Allir eiga þeir sameiginlegt að vera framherjar.
Er áhyggjuefni að minna bjóðist af ungum og upprennandi varnarmönnum?
„Það er alveg hægt að líta á það þannig að þetta sé fíllinn í herberginu sem menn eru ekki alltaf að tala um. En við ræðum þetta nánast daglega innanbúða í KSÍ, hvað við getum gert og svo framvegis,“ segir Arnar.
„Það eru leikmenn að koma upp, það er engin spurning. En svo er spurning hvenær hægt er að henda þeim í djúpu laugina. Það er oft auðveldara með framherja því mistök þeirra eru ekki eins dýr og varnarmanna,“
„Það eru samt leikmenn að koma upp og við fylgjumst með þeirra þróun. En það er líka undir okkur komið að vera skapandi. Ég tek sem dæmi, ég held að Kári Árnason hafi verið miðjumaður þangað til hann var 27 ára. Eru mögulega einhverjir miðjumenn þarna sem geta tekið við eftir tvö til þrjú ár?“ spyr Arnar.
Arnar greindi frá því á blaðamannafundi í gær að hann hafi sjálfur skorað mark fyrir landsliðið í Japan. Það taldi þó ekki meðal landsliðsmarka hans enda var leikurinn við lið Hitachi Reysol þar í landi.
Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, var með í för þar sem efla átti samskipti milli ríkjanna tveggja.
Það var í byrjun árs 1994 og Arnar þá rúmlega tvítugur. Hann kveðst sjá eftir því að hafa ekki notið þess betur að kynnast landi og þjóð.
„Ég man það var haldin einhver svaka veisla þarna. Davíð Oddsson, heitinn, fyrrverandi forsætisráðherra, var þá með í för. Það var tengt einhverri sýningu eða eitthvað svoleiðis. Þar voru einhverjar kræsingar þarna sem ég myndi sannarlega njóta í dag en á þeim tímapunkti bað maður bara um hrísgrjón og vatn,“
„Maður var ekki þroskaðri en það, því miður. En það eru nokkrir líklegir í mínum hópi sem eru ekki eins þroskaðir heldur þannig að ég mun reyna að miðla af minni reynslu,“ segir Arnar léttur.
„Þegar maður er ungur og vitlaus heldur maður að svona tækifæri komi á hverjum degi, sem það gerir ekki. Bæði það að spila á móti frábærri fótboltaþjóð og upplifa þeirra frábæru menningu er bara einstakt tækifæri.“
