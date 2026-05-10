„Það á allur hópurinn mikið inni,“ sagði Aron Jóhannsson þegar þau Adda Baldursdóttir ræddu um Liverpool og stjórann Arne Slot í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport.
Slot virðist viss um að hann verði áfram stjóri Liverpool á næstu leiktíð, eftir að hafa skilað Englandsmeistaratitli í fyrra en valdið miklum vonbrigðum í vetur.
„Ég held að það verði töluverðar breytingar,“ sagði Adda um leikmannahóp Liverpool fyrir sumarið og benti á vandamálin með varnarmannastöðurnar í liðinu.
„Það er svo mikið af spurningum sem sitja eftir, eftir öll kaupin sem þeir gerðu fyrir tímabilið. Mögulega þarf að hreinsa til í hópnum. Það virðist vera pirringur, við höfum oft séð Van Dijk með vonda líkamstjáningu. Ég held það verði frekar tiltekt í leikmannahópnum en í stjórastöðunni,“ sagði Adda en umræðuna má sjá hér að neðan.
Þrátt fyrir 1-1 jafntefli við Chelsea í gær er Liverpool í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, með betri markatölu en Aston Villa, og fjórum stigum á undan Bournemouth í 6. sæti þegar tvær umferðir eru eftir. Sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð er því nánast tryggt en Liverpool er hins vegar tuttugu stigum á eftir toppliði Arsenal.
Aron tók undir að svo virtist sem Slot vissi að hann yrði áfram stjóri Liverpool.
„Hann alla vega talar þannig,“ sagði Aron og tók undir að gera þyrfti breytingar. „Frimpong er ekki nógu góður til að vera hægri bakvörður og ekki nógu góður til að vera kantmaður. Hann er keyptur frá Leverkusen sem spilaði 3-4-3, þannig að hann er vængbakvörður og þarf meiri hjálp með sér. Hann getur spilað hvoruga stöðuna [kant eða bakvörð].
Mín tilfinning er að Arne Slot og allir leikmennirnir séu að bíða eftir að leiktímabilið sé búið,“ sagði Aron.
Liverpool keypti Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Alexander Isak, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong og Gioanni Leoni síðasta sumar en engum hefur tekist að slá í gegn á Anfield.
„Ég myndi segja að Ekitike sé sá eini sem hefur verið á pari,“ sagði Aron.
„Á tímabili líka Florian Wirtz. Hann tók svona tíu leiki þar sem maður skildi af hverju hann var keyptur,“ sagði Adda en Aron átti erfitt með að taka undir það. Umræðuna má sjá hér að ofan.