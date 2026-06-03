Laufey fær eigin God of War leik Samúel Karl Ólason skrifar 3. júní 2026 10:33 Laufey, eða Faye, þarf að berjast af öllum kröftum í nýjum heimi, sem guðirnir fara til þegar þeir deyja. Sony og Santa Monica Studios hafa birt stiklu fyrir nýjan God of War leik, sem fjallar um Laufeyju, eiginkonu Kratorsar, stríðsguðsins gríska. Hún þarf að berjast við nýja stríðsguði og alls konar óvætti á þeirra vegum. Fyrsti af nýju God of War leikjunum um Kratos og Atreus/Loka son hans, hefst á því að Kratos safnar eldivið til að brenna lík Faye/Laufeyjar eiginkonu sinnar. Allur fyrsti leikurinn snýst um það að dreifa ösku hennar. Seinna meir kemur í ljós að hún var mikill stríðsmaður jötunna og gekk undir nafninu „verndari Miðgarðs“ og að hún hélt miklu leyndu fyrir Kratos og Atreus. Nýjasti leikurinn í seríunni fjallar um hana og virðist sem hann byrji eftir að Laufey hefur verið brennd og komin á nýtt tilvistarstig. Þá er hún á stað sem guðirnir fara þegar þeir deyja, í söguheimi God of War. Eins og í fyrri leikjunum er það Deborah Ann Woll sem leikur Laufey. Hér að neðan má sjá fyrstu mínútur leiksins sem sýndar voru á kynningu Sony í gær. Hér eru svo tvö myndbönd þar sem sýnd eru viðtöl við starfsmenn Santa Monica Studios og leikara leiksins. Tengdar fréttir Ólafur Darri verður Þór Leikarinn Ólafur Darri Ólafsson hefur tekið að sér að leika guðinn Þór í nýjum þáttum Amazon MGM og Sony. Þættirnir byggja á gífurlega vinsælum leikjum um spartverjan og seinna stríðsguðinn Kratos. 29. janúar 2026 21:24 God of War Ragnarök á PC: Kratos er enn klikkaður Það ætti ekki að koma neinum á óvart að God of War Ragnarök er enn þá frábær leikur, sama hvort hann sé spilaður í PlayStation eða PC-tölvu. Kratos er enn klikkaður og leikurinn stendur enn meðal þeirra allra bestu. 27. september 2024 14:43 Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Laufey fær eigin God of War leik Leikjavísir Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Lífið Fleiri fréttir Laufey fær eigin God of War leik Geralt fær nýtt ævintýri rúmum áratug eftir það síðasta Fyrsti leikur Vitar Games fær góðar undirtektir Sjá meira