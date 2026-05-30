Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð

Borgarleikhúsið hefur neyðst til að fella niður tvær sýningar af Moulin Rouge vegna veikinda í leikhópnum. „Það er einhver flensa að ganga um bæinn sem er svolítið skæð og sest í hálsinn á fólki,“ segir Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, í samtali við fréttastofu.
„Að reka leikhús er stundum eins og að reka barnaheimili,“ segir Egill, sem er öllu vanur.
„Þetta er mikil söngsýning. Það er ekki forsvaranlegt að setja veikt fólk á svið eða að áhorfendur sem mæta einn daginn fái verri upplifun.“
Þau sem áttu miða á sýningarnar fá tilkynningu um niðurfellingu sýningarinnar og að hafa samband við miðasölu Borgarleikhússins varðandi endurbókun. Aðeins sex sýningar eru eftir þetta leikárið og ekki verður unnt að bæta við fleiri sýningum. Það er þó þegar í skoðun að bæta við fleiri sýningum í haust.
Egill segir þetta alltaf leiðinlegt en það sé ljós punktur hve miklum skilningi starfsfólk Borgarleikhússins hafi mætt frá þeim sem áttu bókaða miða á sýningarnar tvær. Vonir standi til að leikhópurinn stígi á stokk á morgun samkvæmt áætlun.
„Við verðum að játa okkur sigruð þessa tvo daga. Við vonum á morgun að pensillíninu hafi tekist að vinna bug á bakteríunni.“
Sýningin þykir veisla fyrir augu og eyru og hlaut fjóra og hálfa stjörnu í dómi Símons Birgissonar.
Moulin Rouge er á leið á svið í Borgarleikhúsinu. Sindri Sindrason fór og fékk að vita allt um málið í Íslandi í dag í vikunni.
Borgarleikhúsið hefur tryggt sér sýningarrétt á nýrri útfærslu Nordiska Production á Moulin Rouge! söngleiknum sem frumsýndur verður á Stóra sviðinu í september 2025.