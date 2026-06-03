Datt af sviðinu og beint í skurð Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 3. júní 2026 10:02 Hljómsveitin Skrattar og Barði í Bang Gang voru að gefa út lagið Stressed. Aðsend „Í gegnum tíðina höfum við alltaf sótt innblásturinn í gegnum góða tónlist, næturlífið og svínaríið. Það kemur ekki upp úr þurru að við köllum tónlist sveitarinnar sígarettu tónlist,“ segja strákarnir í hljómsveitinni Skröttum. Þeir voru að gefa út tónlistarmyndband við lagið Stressed sem þeir gerðu með Bang Gang, eða Barða Jóhannssyni. Frosti (Gringo) Runólfsson gerði myndbandið. Hann er besti „run & gun“ kvikmyndagerðarmaður Íslands. Hann er mikill meistari, gerir hlutina eftir sinni tilfinningu og vinur okkar og Barða líka, segja strákarnir. Hér má sjá tónlistarmyndbandið: Klippa: Stressed - Skrattar & Bang Gang „Við erum komnir með leið á hvað þjóðfélagið er orðið of borgaralegt eða bourgaise og fólk meikar ekki að horfast í augu við sitt innra svín,“ segja þeir um verkefnið. Samstarfið við Barða varð svo til sökum reglulegra hittinga. „Við vorum oft að hittast í hot yoga og bakstri og ákváðum að vinna músík saman.“ Meðlimir Skratta eru Sölvi Magnússon, Kári Guðmundsson, Karl Torsten Stallborn, Jón Arnar Kristjánsson og Guðlaugur Hörðdal Einarsson. Aðspurðir hvaðan hljómsveitarnafnið hafi komið segja þeir: „Við heitum Skrattar því það er að hlægja á sænsku. Kalli á ættir að rekja til Svíþjóðar og fjölskyldan hans sagði alltaf um okkur að þeir skrattar so miked sammen.“ Skrattar í stuði.Aðsend Þegar þeir eru spurðir um krefjandi hliðar bransans segja þeir: „Léleg tónlist getur líka verið krefjandi en samt hægt að skratta saman af henni.“ Það er margt óvænt sem getur komið upp á á giggum og eru strákarnir öllu vanir. „Það fyndnasta sem hefur gerst á sviði var þegar kalli datt í skurð. Og í skurðinum var önd.“ Hér má hlusta á lagið á streymisveitunni Spotify. Tónlist Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Lífið Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Lífið „Stundum verður maður að segja fokk it“ Tónlist Fleiri fréttir Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Joey Christ, Dóri DNA, og 7Berg í upphitun fyrir Yasiin Bey Kynþokkafullir með fortíðarþrá Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Shakira söng fyrir milljónir á Copacabana Sjá meira