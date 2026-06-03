Tónlist

Datt af sviðinu og beint í skurð

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Hljómsveitin Skrattar og Barði í Bang Gang voru að gefa út lagið Stressed.
Hljómsveitin Skrattar og Barði í Bang Gang voru að gefa út lagið Stressed. Aðsend

„Í gegnum tíðina höfum við alltaf sótt innblásturinn í gegnum góða tónlist, næturlífið og svínaríið. Það kemur ekki upp úr þurru að við köllum tónlist sveitarinnar sígarettu tónlist,“ segja strákarnir í hljómsveitinni Skröttum. Þeir voru að gefa út tónlistarmyndband við lagið Stressed sem þeir gerðu með Bang Gang, eða Barða Jóhannssyni.

Frosti (Gringo) Runólfsson gerði myndbandið. Hann er besti „run & gun“ kvikmyndagerðarmaður Íslands. Hann er mikill meistari, gerir hlutina eftir sinni tilfinningu og vinur okkar og Barða líka, segja strákarnir.

Hér má sjá tónlistarmyndbandið:

Klippa: Stressed - Skrattar & Bang Gang

„Við erum komnir með leið á hvað þjóðfélagið er orðið of borgaralegt eða bourgaise og fólk meikar ekki að horfast í augu við sitt innra svín,“ segja þeir um verkefnið. Samstarfið við Barða varð svo til sökum reglulegra hittinga.

„Við vorum oft að hittast í hot yoga og bakstri og ákváðum að vinna músík saman.“

Meðlimir Skratta eru Sölvi Magnússon, Kári Guðmundsson, Karl Torsten Stallborn, Jón Arnar Kristjánsson og Guðlaugur Hörðdal Einarsson. Aðspurðir hvaðan hljómsveitarnafnið hafi komið segja þeir:

„Við heitum Skrattar því það er að hlægja á sænsku. Kalli á ættir að rekja til Svíþjóðar og fjölskyldan hans sagði alltaf um okkur að þeir skrattar so miked sammen.“

Skrattar í stuði.Aðsend

Þegar þeir eru spurðir um krefjandi hliðar bransans segja þeir:

„Léleg tónlist getur líka verið krefjandi en samt hægt að skratta saman af henni.“

Það er margt óvænt sem getur komið upp á á giggum og eru strákarnir öllu vanir.

„Það fyndnasta sem hefur gerst á sviði var þegar kalli datt í skurð. Og í skurðinum var önd.“

Hér má hlusta á lagið á streymisveitunni Spotify

Tónlist


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