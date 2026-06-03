Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 3. júní 2026 12:07 Áslaug Arna kvaddi í hvítri dragt frá Sandro Paris. Vísir/Vilhelm Það hefur vart farið fram hjá lesendum að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hætti fyrr í dag á Alþingi en áratugur er liðinn frá því hún tók fyrst sæti á þinginu. Áslaug kvaddi í krem-hvítri dragt sem er í senn sumarleg og sæt. Ljósu litirnir klæða hana vel og virtist bjart yfir dömunni í þingsal þrátt fyrir miklar tilfinningar. Þessi litapalletta er einstaklega vinsæl á vorin og var elegant að para gyllt skart saman við hana eins og Áslaug gerði. Hún hefur oft ratað á lista yfir best klæddu þingmennina á þingsetningu og hefur greinilega fundið sinn persónulega stíl á undanförnum árum. Áslaug glæsileg í hvítri dragt.Vísir/Vilhelm Þá hafa mánuðirnir í New York eflaust veitt henni einhvern tískuinnblástur en stórborgin er þekkt fyrir einstaklega vel klædda borgarbúa. Í Instagram færslu sem Áslaug Arna birti af sér á háskólasvæði Columbia er hún í sama jakka og parar hann við sumarlegar stuttbuxur. Áslaug útskrifaðist jafnframt í þessari flottu dragt og þar sjást skemmtilegir hnappar neðst á skálmum buxnanna. View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) Fötin eru frá franska tískumerkinu Sandro Paris. Buxurnar eru á 38 þúsund krónur og jakkinn 61400 krónur. Þessi dragt fæst hjá tískumerkinu Sandro Paris.Sandro Paris Hægt er að finna svipaðar dragtir víða, þar á meðal hjá sænsku keðjunni Ginu Tricot. Þar er hægt að finna blazer-jakka bæði í hvítu og í kremuðum lit á 12.895 krónur og buxur á 9195 krónur. Hvít dragt frá Ginu Tricot.Gina Tricot Sömuleiðis selur hraðtískurisinn Zara ýmsar dragtir í þessum en hátískumerkið Tom Ford selur kremaðan glæsi-jakka á um 615 þúsund krónur. Tom Ford jakkinn er í dýrari kantinum.Tom Ford Tíska og hönnun Alþingi Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Lífið Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni Tíska og hönnun Valin versti ljósmyndari heims Lífið Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Laufey fær eigin God of War leik Leikjavísir Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Fleiri fréttir Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Buxur með opið klof vöktu athygli Hver prjónuð peysa sendi skýr skilaboð til þolenda ofbeldis „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Minnist föður síns með verðmætu verkefni Aðalpæjur landsins komu saman Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar Gellur elska hönnun Tíundi bekkur slys í heild sinni Fimmhundruð manns í örlagaríku teiti Gusugleði í Vesturbæjarlaug Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Þessi sigruðu Met Gala Met Gala-bölvunin alræmda Hittu sjálfan Jacquemus í New York Gjörningar og gleði á HönnunarMars Sjá meira