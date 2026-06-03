Tíska og hönnun

Ás­laug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Áslaug Arna kvaddi í hvítri dragt frá Sandro Paris.
Áslaug Arna kvaddi í hvítri dragt frá Sandro Paris. Vísir/Vilhelm

Það hefur vart farið fram hjá lesendum að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hætti fyrr í dag á Alþingi en áratugur er liðinn frá því hún tók fyrst sæti á þinginu. Áslaug kvaddi í krem-hvítri dragt sem er í senn sumarleg og sæt.

Ljósu litirnir klæða hana vel og virtist bjart yfir dömunni í þingsal þrátt fyrir miklar tilfinningar. Þessi litapalletta er einstaklega vinsæl á vorin og var elegant að para gyllt skart saman við hana eins og Áslaug gerði. Hún hefur oft ratað á lista yfir best klæddu þingmennina á þingsetningu og hefur greinilega fundið sinn persónulega stíl á undanförnum árum. 

Áslaug glæsileg í hvítri dragt.Vísir/Vilhelm

Þá hafa mánuðirnir í New York eflaust veitt henni einhvern tískuinnblástur en stórborgin er þekkt fyrir einstaklega vel klædda borgarbúa. Í Instagram færslu sem Áslaug Arna birti af sér á háskólasvæði Columbia er hún í sama jakka og parar hann við sumarlegar stuttbuxur. Áslaug útskrifaðist jafnframt í þessari flottu dragt og þar sjást skemmtilegir hnappar neðst á skálmum buxnanna.

Fötin eru frá franska tískumerkinu Sandro Paris. Buxurnar eru á 38 þúsund krónur og jakkinn 61400 krónur. 

Þessi dragt fæst hjá tískumerkinu Sandro Paris.Sandro Paris

Hægt er að finna svipaðar dragtir víða, þar á meðal hjá sænsku keðjunni Ginu Tricot. Þar er hægt að finna blazer-jakka bæði í hvítu og í kremuðum lit á 12.895 krónur og buxur á 9195 krónur. 

Hvít dragt frá Ginu Tricot.Gina Tricot

Sömuleiðis selur hraðtískurisinn Zara ýmsar dragtir í þessum en hátískumerkið Tom Ford selur kremaðan glæsi-jakka á um 615 þúsund krónur. 

Tom Ford jakkinn er í dýrari kantinum.Tom Ford
Tíska og hönnun Alþingi Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir


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