Leiklistarhópurinn Vesturport stendur fyrir flóamarkaði við höfuðstöðvar Eimskips þessa stundina. Þar eru til sölu hinu ýmsu leikmunir og búningar sem hópurinn hefur notað í sýningum síðustu tuttugu ár, þar á meðal úr Rómeó og Júlíu, Hróa hetti og fleiru.
Gísli Örn Garðarsson, meðlimur hópsins, segir fólk hafa streymt á svæðið í dag en hægt er að næla sér í muni til klukkan fjögur.
„Hérna er 23 ára leiklistarsaga Vesturports í gámum. Það er kominn tími til að hreinsa aðeins út og taka til. Við viljum að þetta eignist framhaldslíf hjá fólki sem vantar búninga, leikmuni, leikmyndir. Sumt er gefins og annað er á mjög góðum kjörum,“ segir Gísli Örn.
Er ekki sárt að horfa á eftir sumu af þessu?
„Jú, maður fær illt í hjartað að horfa á eftir einhverju sem maður er búinn að vera að leika í í kannski tuttugu ár. En á sama tíma er bara gaman að það eignist framhaldslíf hjá fólki í stað þess að vera í kassa ofan í gám. Þetta er eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið,“ segir Gísli.