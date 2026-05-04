Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. maí 2026 09:57 Það var mikið stuð í útgáfu-innsetningu Róshildar um helgina. Aðsend Það var líf og fjör í einstöku teiti tónlistarkonunnar Róshildar um helgina. Hún gefur út plötu á morgun og tók forskot á sæluna með góðum gestum í svokallaðri útgáfu-innsetningu. Rétt áður en Róshildur gefur út sína fyrstu breiðskífu Samferða fengu forvitnir forhlustun um helgina og náðu skyggnast inn í sköpunarferlið og vera samferða Róshildi um stund. Það var tekið skýrt fram að ekki væri um útgáfutónleika að ræða heldur útgáfu-innsetningu. „Platan fjallar um leiðirnar sem við deilum með fólkinu í kringum okkur, þeim sem við erum samferða í gegnum lífið. Þetta verk er óður til vinkvenna minna, systra, fjölskyldu og fólks sem hafa verið samferða mér, sum í eitt augnablik eða árstíð og önnur allt lífið," segir Róshildur. Hér má sjá vel valdar myndir úr innsetningarteitinu: Glæsilegir gluggar á Hverfisgötu.Aðsend Sóley Ólafsdóttir djúpt sokkin í tónlist Róshildar.Aðsend Ebba Katrín, Sara Sigríður og fleiri í góðum fíling.Aðsend Rauðvín og list.Aðsend Ebba Katrín, Sara Sigríður og fleiri í góðum fíling.Aðsend Jóhann Ingi brosti breitt.Aðsend Ragnheiður Íris Ólafsdóttir, Melkorka Milla Stefánsdóttir og Vala Magnúsdóttir.Aðsend Róshildur glæsileg.Aðsend Valgerður Lára Ingadóttir og Arngunnur Hinriksdóttir í stuði. Aðsend Sóley Ólafsdóttir og Vala Magnúsdóttir.Aðsend Ebba og Sara lifðu sig inn í verkið.Aðsend Styrmir Elí Ingólfsson Vigdísarson, Ísak Einarsson og Thelma Mogensen.Aðsend Heyrnartólin færðu gesti inn í ævintýraheim Róshildar.Aðsend Valgerður Lára Ingadóttir og Sara Sigríður Ólafsdóttir.Aðsend Hrafnhildur Anna smellti af mynd.Aðsend Líf og fjör.Aðsend Þorgeir K. Blöndal, Ragnheiður Íris Ólafsdóttir og Arngunnur Hinriksdóttir.Aðsend Saga Guðnadóttir og Jóhann Ingi Skúlason.Aðsend Innsetningin fór fram á Hverfisgötu.Aðsend Stefán Hauser Magnússon og Kristín Hulda Gísladóttir.Aðsend Pæjur.Aðsend Hlustendur í fíling.Aðsend Karl Blöndal tengdafaðir Róshildar og Þorgeir K. Blöndal kærasti Róshildar flottir.Aðsend Róshildur fyrif framan Róshildi.Aðsend