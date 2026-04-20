Tónlist

„Glowie-kaflanum í lífi mínu er lokið“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sara Pétursdóttir er hætt sem Glowie og ætlar að einbeita sér að myndlist og móðurhlutverkinu.
Tónlistarkonan Sara Pétursdóttir, betur þekkt sem Glowie, segir Glowie-kaflanum í sínu lífi lokið, allavega í bili. Síðustu fjögur ár hefur tónlistarferill hennar verið í dvala og nú virðist hún tilbúin að segja alveg skilið við hann. Hún muni í staðinn einbeita sér að myndlist, móðurhlutverkinu og kaffigerð.

Sara greinir frá þessum tíðindum í myndbandi á Instagram og skýrir þar ákvörðun sína.

„Glowie er búin að vera í dvala í nokkur ár því ég hef verið að sinna öðrum áhugamálum sem ég hef fyrir utan tónlist og að einbeita mér að því að vera mamma. Ég á nefnilega tveggja ára strák, sem reyndar hlustar á mig syngja á hverjum einasta degi því ég elska tónlist og ég elska að syngja. En ég elska líka myndlist og kaffigerð, ég elska kaffi, en mest af öllu elska ég litla strákinn minn,“ segir hún í myndbandinu.

Sara tilkynnti árið 2022 að hún ætlaði sér að taka pásu frá tónlistinni og einbeita sér að því að vera bara Sara Pétursdóttir. Því hefði fylgt mikið álag að vera í sviðsljósinu frá unga aldri og því ætlaði hún að taka sér tíma í að vera fullorðin. Nú lokar hún Glowie-kaflanum endanlega.

„Ég vil að þið vitið að mér þykir vænt um ykkur, þið sem eruð enn að fylgja mér og hlusta á gömlu Glowie-lögin. En Glowie-kaflanum í lífi mínu er lokið, í bili allavega. Framvegis þá megið þið kalla mig Söru, Söru Péturs,“ segir hún jafnframt og nefnir að fylgjendur megi eiga von á myndlist og kaffimyndböndum á síðunni.

Sara sló upphaflega í gegn þegar hún sigraði söngvakeppni framhaldsskólanna árið 2014 og gaf í framhaldinu út lagið „No More“ undir nafninu Glowie. Árið 2017 skrifaði hún undir samning við útgáfurisann Columbia í London, gaf út fjölda smáskífa og stuttskífuna Where I Belong árið 2019. 

