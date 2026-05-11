Tíundi bekkur slys í heild sinni

„Ég hef tekið alls konar tímabil en ég hef alltaf notað klæðaburð sem eins konar form af tjáningu. Þetta byrjaði allt í bleikum kjólum og pilsum þegar ég var barn, þegar ég var kölluð litla bleika rjómabollan,“ segir þúsundþjalasmiðurinn Hrafnhildur Karlsdóttir sem er nemi í skapandi greinum og mikil áhugakona um tísku.
Hrafnhildur er 27 ára gömul og ræddi við blaðamann um fjölbreytt tískutímabil fortíðarinnar, fataskápinn og persónulegan stíl.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Ég gæti trúað því að þetta sé algengt svar en ég elska hvernig tískan fer í hringi og ólíklegustu hlutir frá fyrri tíðum koma aftur í tísku.
Mér finnst líka skemmtilegt hve síbreytileg og fjölbreytt tíska er, annars myndi maður bara fá leið á hlutunum.
Ég tala nú ekki um að ef við værum öll að fylgja sömu straumum og værum öll meira eða minna eins, þá væri veröldin frekar litlaus og leiðinleg að mínu mati.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Kápa af mömmu minni sem pabbi keypti handa henni í kringum aldamót, ég á nokkrar flíkur af mömmu frá því tímabili og ég held sérstaklega mikið upp á þær. Annars eru Paloma wool stígvélin mín í miklu uppáhaldi þessa dagana.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Já það mætti segja það. Það skiptir mig miklu máli hverju ég klæðist og ég hef verið þannig frá því ég var barn. Ef þú myndir spyrja einhvern í fjölskyldunni minni eða vini myndu þau líklegast segja að ég eyði allt of miklum tíma í það.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Vá, ég veit ekki sko. Kúl, þægilegt en sexí. Það fer eiginlega mjög mikið eftir aðstæðum og tilefni samt. Ég reyni allavega yfirleitt að skera mig aðeins úr eða vera í einhverju smá eftirminnilegu, mér líður aldrei vel ef ég er of „basic“.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já hann hefur breyst mikið og ég hef tekið alls konar tímabil en ég hef alltaf notað klæðaburð sem eins konar form af tjáningu. Þetta byrjaði allt í bleikum kjólum og pilsum þegar ég var barn, þegar ég var kölluð litla bleika rjómabollan.
Þegar ég byrjaði síðan í fótbolta um sjö ára klæddist ég helst bara íþróttafatnaði. Í unglingadeild og fyrsta ári í menntaskóla fór ég verða meira skapandi og þorin í klæðaburði og varð svona „hipster MH-týpa“ eins og sumir hefðu kallað það á þeim tíma.
Svo á ég líka eitt lítið skrítið emo tímabil en síðustu ár hefur fatastíllinn minn haldist aðeins stöðugri. Ég er samt alltaf mjög opin fyrir nýjum tískubylgjum og elska að gera tilraunir á stílnum mínum. Það sem hefur kannski breyst minnst í gegnum árin er ást mín á baggy buxum.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já hundrað prósent og ég nýti hvert einasta tilefni til en ef ég er í mikilli tímaþröng, að eiga slæman dag eða næ ekki finna „rétta“ outfittið þá getur það endað með leiðindum.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að líða vel, bæði andlega og líkamlega. Það hefur alltaf skipt mig máli hverju ég klæðist og verið mikilvæg leið til að tjá mig en ég er líka alveg með ofnæmi fyrir ákveðinni áferð og sniðum.
Ég get til dæmis ekki verið í rúllukragabolum og er mjög viðkvæm fyrir ull, hún kitlar. Maður hefur þó alveg látið sig hafa ýmislegt bara fyrir lúkkið.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Innblásturinn kemur úr öllum áttum og er alls staðar í kringum mig, í dægurmenningu, nærumhverfinu, fortíðinni og samfélagsmiðlum svo eitthvað sé nefnt. Ég hef notað Pinterest frá því ég var táningur og er það ein uppáhaldsinnblásturveitan mín til margra ára.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Nei eiginlega ekki, ég er bara mjög opin fyrir flestu. Nema kannski hælasokkar, þeir eru ekki fyrir mig.
Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys?
Ég man ekki eftir neinu einu sérstöku tilfelli en tíundi bekkur var smá slys í heild sinni bara.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Ég væri eiginlega að ljúga ef ég segði að það hefði bara engin áhrif en ég hef þó alltaf haft frekar mikið sjálfstraust þegar kemur að klæðaburði og ekki margt stoppað mig við það að tjá mig á þessu sviði.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Sko það er ekki flík en ég átti tímabil þegar ég var krúnurökuð þar sem ég var að vinna með að púlla hárkollur, það er eiginlega það sem poppaði fyrst upp í hugann.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Ég er sjálf með rauðan á heilanum þessa dagana og allt rautt kallar mikið til mín. Annars er ég líka mjög heit fyrir rómantískum maximalisma og hrífst mjög mikið af öllum tilvísunum í barokk, rókókó og Viktoríutímann. Litirnir, munstrin, áferðin og sniðin eru æði og mig langar að vinna meira með það.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Klisjukennt en ég hvet fólk til að klæðast því sem lætur því líða vel. Gerðu það líka með sjálfstrausti, þá geturðu rokkað hvað sem er.