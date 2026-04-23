Samdi lagið meðan hún gekk í gegnum erfiða tíma Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. apríl 2026 10:01 Kristný Eiríksdóttir gerði stillustuttmyndina Allir hundar deyja einir sem útskriftarmynd sína úr Kvikmyndaskólanum. Í dag kemur út lagið „Ein leið til að elska“ sem var í myndinni. Kristný Eiríksdóttir er klippari, leikstjóri og stillumyndagerðarkona sem var verðlaunuð fyrir tónlistarmyndband árins á Íslensku tónlistarverðlaununum í mars. Kristný hefur verið í tónlist frá æsku, er sjálflærð á gítar og gefur í dag út sitt annað lag, „Ein leið að elska,“ sem kom fyrst fyrir í verðlaunastuttmyndinni Allir hundar vilja deyja einir. Blaðamaður heyrði hljóðið í Kristnýju til að forvitnast um nýja lagið, næstu skref á ferlinum og stuttmyndina Allir hundar vilja deyja einir sem hefur farið víða. „Ég er að taka fyrstu stóru skrefin mín í tónlistinni þó ég hafi áður gefið út lag. Ég hef verið í tónlist frá unga aldri og var til dæmis í kór í grunnskóla,“ segir Kristný sem gaf árið 2022 út sitt fyrsta lag, „Lítil og ljót“. Kristný er tónlistar- og kvikmyndagerðarkona. „Fyrsta hljóðfærið sem ég lærði á var ukulele sem var alveg rosalega í tísku árið 2012 en ég var fljót að færa mig yfir á gítarinn. Ég er sjálflærð og hef alltaf haft mikla ástríðu fyrir að skapa mín eigin lög og texta,“ bætir hún við. Kristný segist sækja innblástur víða að en oft í sígild þemu, svo sem ástina, það að vera manneskja, flækjur hins daglega amsturs og að segja skilið við barnæskuna. „Ég myndi segja að tónlistinni minni sé best lýst sem indie-popp/dægurlagatónlist. Ég hef sótt mikinn innblástur í íslenska tónlistarmenn, svo sem Hjálma, Of Monsters and Men, Sigur Rós, Emilíönu Torrini og auðvitað Björk,“ segir Kristný um tónlist sína. Besta leikstjórn, tónlistarmyndband ársins og frekari útgáfu „Samhliða tónlistaráhuganum hef ég unnið að alls konar list, meðal annars í Myndlistaskólanum í Reykjavík. Eftir það tók ég smá sveig og lærði við Kvikmyndaskóla Íslands - blessuð sé minning hans - en tónlistin var alltaf skammt undan,“ segir Kristný. Útskriftarverkefni Kristnýjar úr Kvikmyndaskólanum var stillustuttmyndin (e. stop-motion short) Allir hundar vilja deyja einir sem fjallar um stúlkuna Tíu og hundinn Snata. Stilla úr Allir hundar vilja deyja einir.Kristný Eiríkdsdóttir Myndin komst inn á kvikmyndahátíðirnar RIFF, PIFF á Ísafirði þar sem Kristný hlaut verðlaun fyrir bestu leikstjórn og Watersprite í Cambridge sem er stærsta kvikmyndastúdentahátíð í heimi. Kristnýju vantaði hjálp með tónlist fyrir útskriftarmyndina og útsetningu á laginu „Ein leið að elska“ sem hún hafði samið nokkru áður og átti að vera í myndinni. Kristný leitaði til Magnúsar Jóhanns Ragnarsson sem bauð henni skiptidíl, hann samdi og útsetti tónlist fyrir hana og hún gerði tónlistarmyndband við lag hans með GDRN og KK, „Það sem jólin snúast um“. Svo fór að tónlistarmyndbandið við „Það sem jólin snúast um“ var valið tónlistarmyndband ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum í mars. „Lagið hefur þannig séð verið í vinnslu í smá tíma, frá því áður en myndin kom út. Ég var að ganga í gegnum erfitt tímabil þegar langamma mín féll frá. Hún hafði verið veik í langan tíma og lagið einhvern veginn bara kom til mín,“ segir Kristný. „Lagið og myndin fjalla einnig að einhverju leyti um Babúsku, hund sem var stór hluti af barnæsku minni,“ bætir hún við. Klippa: Allir hundar vilja deyja einir „Ein leið elska“ kemur út í dag, rúmlega hálfu ári eftir að það kom fyrst fyrir í stuttmynd Kristnýjar. Ekki nóg með það heldur hefur Kristný líka ákveðið að gefa stuttmyndina Allir hundar vilja deyja einir út á netinu í dag og má sjá hana hér að ofan. Útgáfa lagsins er bara fyrsta skrefið hjá Kristnýju sem stefnir á frekari útgáfu tónlistar á næstunni. „Ég er að vinna í minni fyrstu stuttskífu (EP) og stefni á að klára hana vonandi sem fyrst en mig klæjar líka í að gera annað stop-motion verkefni. Það er aldrei að vita að maður blandi þessu bara saman. Kannski kemur annað tónlistarmyndband, hver veit..." segir hún að lokum. 