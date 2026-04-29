DJ Krush á Extreme Chill

Lovísa Arnardóttir skrifar
Tónleikarnir eru á fyrsta degi hátíðarinnar.
Tónleikarnir eru á fyrsta degi hátíðarinnar. Aðsend

DJ Krush stígur á svið í Gamla bíói þann 3. september. Viðburðurinn er hluti af Extreme Chill-tónlistarhátíðinni sem fer fram 3.–6. september 2026.

Í tilkynningu um viðburðinn kemur fram að DJ Krush hóf sólóferil sinn snemma á tíunda áratugnum.

„Hann nýtur mikillar viðurkenningar fyrir útgáfur sínar hjá breska útgáfufyrirtækinu Mo’ Wax og er frumkvöðull í trip-hop, raftónlist, og abstrakt hip-hop. Hann er í dag einn af virtustu listamönnum Japans,“ segir Pan Thorarensen skipuleggjandi hátíðarinnar.

Í tilkynningu segir um feril hans:

Fyrsta sólóplata hans kom út árið 1994. Sama ár vakti önnur plata hans, Strictly Turntablized, sem kom út hjá breska útgáfufyrirtækinu Mo’ Wax, mikla athygli, sérstaklega í Evrópu. Í kjölfarið fylgdi röð áhrifamikilla útgáfa: Meiso (1995), MiLight (1996), Kakusei (1998) og Ki-Oku (1996), samstarfsplata með hinum goðsagnakennda trompetleikara Toshinori Kondo.

Sólóverk hans hafa ítrekað náð góðum árangri á innlendum og alþjóðlegum vinsældalistum. Útgáfa hans frá 2001, Zen, hlaut AFIM Indie-verðlaunin fyrir „Bestu raftónlistarplötuna“, sem oft eru kölluð „Indie Grammy“-verðlaunin. Sem endurhljóðblandari (remixer) hefur DJ KRUSH unnið með Herbie Hancock, k.d. Lang og Ronnie Jordan, auk þess að leggja sitt af mörkum til verkefna með Miles Davis, Black Thought, Galliano, Pete Rock, Coldcut og fleirum.

Hann gekk einnig til liðs við ofurhóp Bill Laswell, Method of Defiance, og kom þar fram með listamönnum á borð við Bernie Worrell og Toshinori Kondo. Miðasala er á MidiX.

Tónlistarhátíðin Extreme Chill fer fram í sextánda sinn í Reykjavík dagana 3.-7. september. Meðal listamanna sem koma fram á hátíðinni í ár eru John Maus, Romeo Poirier, Antonina Nowacka og Patricia Wolf. Hátíðin fer fram á sex stöðum í miðbænum og verður skemmtistaðurinn Húrra enduropnaður sérstaklega fyrir hátíðina.

Tónlistarhátíðin XJAZZ Reykjavík fer fram um helgina,10. til 11. janúar, og er samstarfsverkefni XJAZZ Berlín og Extreme Chill hátíðarinnar. Pan Thorarensen skipuleggur hátíðina. Hann segir alla tónleika sitjandi og það verði kaffihúsa- og kósý stemning í Iðnó alla helgina.

Tónlistarhátíðin Extreme Chill Festival fer fram í fimmtánda skiptið í Reykjavík í næstu viku. Pan Thorarensen hefur staðið að hátíðinni frá upphafi sem fyrst var haldin á Hellissandi við rætur Snæfellsjökuls, síðan í Berlín og svo loksins í Reykjavík.



