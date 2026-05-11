Stjörnulífið: Ás­laug Arna málaði New York rauða

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku.

Reykjavíkurborg iðaði af menningu, lífi, gleði og glamúr í liðinni viku. HönnunarMars, árshátíðir, mæðradagur, bakgarðshlaup og fleira fjör fyllti samfélagsmiðlana og stjörnur landsins nutu lífsins hérlendis og erlendis. 

New York skvísur

Hlaðvarpsstýrurnar og áhrifavaldarnir Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf nutu lífsins í stóra eplinu. 

Skvísurnar bókuðu sér nótt á Met Gala hótelinu svokallaða, The Mark Hotel, til að rekast á stórstjörnur en er um að ræða glæsilegt fimm stjörnu hótel. Þær sáu marga fræga, þar á meðal Önnu Wintour Vogue drottningu og Heated Rivalry stjörnuna Hudson Williams en nokkrum dögum fyrr rákust þær á fatahönnuðinn Jacquemus. 

Þær tóku sömuleiðis upp sérstakan Met Gala hlaðvarpsþátt fyrir Teboðið, skelltu sér í pílates og fóru auðvitað í skvísukvöldverði. 

Vinkona þeirra, áhrifavaldurinn Hildur Sif, var sömuleiðis í New York með hennar heittelskaða Páli Orra. 

Áslaug Arna nýtur sömuleiðis síðustu vikurnar í New York í botn eftir tæpa ársdvöl. Hún klæddist rauðum síðkjól á viðburðinum American Scandinavian Foundation Gala. Þar naut hún kvöldsins meðal annars með leikkonunni, leikstjóranum og fyrrum leikhússtjóranum Brynhildi Guðjónsdóttur. 

Sólarskvísa

Ofuráhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir birti pæjumyndir í sólinni.

HönnunarMars drottning

Markaðsskvísan og ljósmyndarinn Sigríður tók þátt í ýmsum verkefnum tengdum HönnunarMars, myndaði meðal annars skemmtilega sýningu fyrir 66 norður og sat fyrir hjá skartgripahönnuðinum Karó. 

Mæðradagsást

Skemmtikrafturinn Eva Ruza sendi móður sinni Laufeyju fallega kveðju í tilefni af mæðradeginum. 

Björk að „rave-a“

Tónlistardrottningin Björk Guðmundsdóttir tróð upp á Feneyjartvíæringnum með trylltu DJ setti fyrir listakonuna Ástu Fanneyju sem var með sýningu úti. 

Snorri í góðum félagsskap

Listamaðurinn Snorri Ásmundsson skellti sér á Feneyjartvíæringinn og hitti serbnesku goðsögnina og fjöllistakonuna Marinu Abramović.

Bríet búin á túr

Tónlistarkonan Bríet hefur lokið 23 daga túr um Evrópu með Ásgeiri Trausta. 

Á skvísurölti

Gusumeistarinn og grafíski hönnuðurinn Saga Klose skellti sér á ýmsa viðburði tengda HönnunarMars um helgina. 

„Þá sjaldan“

Áhrifavaldurinn Fanney Dóra skvísaði sig upp um helgina.

Gyðjugír

Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti gyðjumyndir af sér fyrir spennandi verkefni. 

Glæsilegar verðandi mæður

Hlauparaparið Guðfinna Kristín Björnsdóttir og Snorri Björnsson eiga von á barni og Guðfinna sólaði bumbuna um helgina.

Ofurhlauparinn Mari Jarsk og hennar heittelskaði Njörður bíða sömuleiðis spennt eftir barni.

Hin nýtrúlofuðu Ástrós Trausta og Adam Helgi nutu sín í bænum um helgina og eru full tilhlökkunar fyrir nýrri viðbót í fjölskylduna. 

Helen í auglýsingaherferð

Ofurfyrirsætan Helen Óttars er andlit skartgripaverslunarinnar Aurum í nýrri herferð og myndirnar eru glæsilegar.

Kærleikur tók yfir Laugardalshöll

Poppstjarnan Páll Óskar tróð upp á Samfés um helgina og segir að kærleikurinn hafi hlotið afgerandi kosningu.

Líf og fjör í lóninu

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Guðrún Sörtveit naut sín í skvísuhittingi í Bláa Lóninu.

TikTok súperstjarnan Embla Wigum sömuleiðis.

