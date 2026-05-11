Reykjavíkurborg iðaði af menningu, lífi, gleði og glamúr í liðinni viku. HönnunarMars, árshátíðir, mæðradagur, bakgarðshlaup og fleira fjör fyllti samfélagsmiðlana og stjörnur landsins nutu lífsins hérlendis og erlendis.
Hlaðvarpsstýrurnar og áhrifavaldarnir Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf nutu lífsins í stóra eplinu.
Skvísurnar bókuðu sér nótt á Met Gala hótelinu svokallaða, The Mark Hotel, til að rekast á stórstjörnur en er um að ræða glæsilegt fimm stjörnu hótel. Þær sáu marga fræga, þar á meðal Önnu Wintour Vogue drottningu og Heated Rivalry stjörnuna Hudson Williams en nokkrum dögum fyrr rákust þær á fatahönnuðinn Jacquemus.
Þær tóku sömuleiðis upp sérstakan Met Gala hlaðvarpsþátt fyrir Teboðið, skelltu sér í pílates og fóru auðvitað í skvísukvöldverði.
Vinkona þeirra, áhrifavaldurinn Hildur Sif, var sömuleiðis í New York með hennar heittelskaða Páli Orra.
Áslaug Arna nýtur sömuleiðis síðustu vikurnar í New York í botn eftir tæpa ársdvöl. Hún klæddist rauðum síðkjól á viðburðinum American Scandinavian Foundation Gala. Þar naut hún kvöldsins meðal annars með leikkonunni, leikstjóranum og fyrrum leikhússtjóranum Brynhildi Guðjónsdóttur.
Ofuráhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir birti pæjumyndir í sólinni.
Markaðsskvísan og ljósmyndarinn Sigríður tók þátt í ýmsum verkefnum tengdum HönnunarMars, myndaði meðal annars skemmtilega sýningu fyrir 66 norður og sat fyrir hjá skartgripahönnuðinum Karó.
Skemmtikrafturinn Eva Ruza sendi móður sinni Laufeyju fallega kveðju í tilefni af mæðradeginum.
Tónlistardrottningin Björk Guðmundsdóttir tróð upp á Feneyjartvíæringnum með trylltu DJ setti fyrir listakonuna Ástu Fanneyju sem var með sýningu úti.
Listamaðurinn Snorri Ásmundsson skellti sér á Feneyjartvíæringinn og hitti serbnesku goðsögnina og fjöllistakonuna Marinu Abramović.
Tónlistarkonan Bríet hefur lokið 23 daga túr um Evrópu með Ásgeiri Trausta.
Gusumeistarinn og grafíski hönnuðurinn Saga Klose skellti sér á ýmsa viðburði tengda HönnunarMars um helgina.
Áhrifavaldurinn Fanney Dóra skvísaði sig upp um helgina.
Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, birti gyðjumyndir af sér fyrir spennandi verkefni.
Hlauparaparið Guðfinna Kristín Björnsdóttir og Snorri Björnsson eiga von á barni og Guðfinna sólaði bumbuna um helgina.
Ofurhlauparinn Mari Jarsk og hennar heittelskaði Njörður bíða sömuleiðis spennt eftir barni.
Hin nýtrúlofuðu Ástrós Trausta og Adam Helgi nutu sín í bænum um helgina og eru full tilhlökkunar fyrir nýrri viðbót í fjölskylduna.
Ofurfyrirsætan Helen Óttars er andlit skartgripaverslunarinnar Aurum í nýrri herferð og myndirnar eru glæsilegar.
Poppstjarnan Páll Óskar tróð upp á Samfés um helgina og segir að kærleikurinn hafi hlotið afgerandi kosningu.
Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstýran Guðrún Sörtveit naut sín í skvísuhittingi í Bláa Lóninu.
TikTok súperstjarnan Embla Wigum sömuleiðis.
