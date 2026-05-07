Tónlistarmennirnir Axel Birgisson, betur þekktur sem Big Sexy, og Ingi Bauer voru að senda frá sér þrjú diskólög og tónlistarmyndband. Strákarnir leggja mikið upp úr kynþokka í listformi þeirra og eru sömuleiðis haldnir mikilli fortíðarþrá aftur til áttunda og níunda áratugarins.
Hér má sjá tónlistarmyndbandið með öllum þremur lögum:
Ingi Bauer og Big Sexy hafa gert gott mót á síðustu árum með tónlist sinni og sent frá sér ýmsa dansgólfssmelli. Undanfarið hafa þeir sótt innblástur í gömlu tímana og verið í diskó fíling.
„Við vorum uppi í stúdíói um daginn þegar Axel sýnir mér gamalt rokk lag og spyr mig hvort bassalínan í laginu væri ekki nett ef hún væri í diskó lagi. Ég prófaði og við enduðum á að gera heilt lag.
Við erum báðir miklir eitís gaurar, elskum góða nostalgíu og hlustum mikið á gömlu góðu íslensku eitís lögin svo þetta lá beinast við,“ segir Ingi Bauer um verkefnið.
Daginn var Ingi búinn að gera nýtt lag sem þeir kláruðu líka.
„Ég mætti aftur í stúdíó til að til að leggja lokahönd á lagið en þá var Ingi þegar byrjaður á öðru eitís lagi. Daginn eftir það þá hugsuðum við báðir að við þyrftum eiginlega að gera þriðja lagið til að klára heildarsöguna,“ bætir Axel við.
Strákarnir kláruðu því þrjú lög á þremur dögum og eftir litla umhugsun ákváðu þeir að það þyrfti að vera myndband með þessu öllu.
„Við deilum stúdíórými með alls konar hæfileikaríku fólki sem við höfum myndað góð tengsl við. Því fengum við strákana í teyminu Myndarlegir til að taka upp myndband með okkur.
Það tók heilan tökudag en það er alveg galið að ná að gera þrjú lög og myndbönd fyrir öll lögin á fjórum dögum án þess að vera með eitthvað heilsteypt plan.“
Strákarnir fóru aftur til 1980 og voru fullir af innblæstri. Þeir fengu nokkra þekkta vini með í myndbandið og má þar nefna Kristófer Acox körfuboltakappa og Fanneyju Rún.
