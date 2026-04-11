Ekki er allt sem sýnist í Dimmu

Hljómsveitin Dimma segir fullyrðingar tónlistarmannsins Stefáns Jakobssonar, Stebba Jak, um að bassaleikarinn Silli Geirdal og eiginkona hans hafi sett sig upp á móti honum, vera ósannar. Þetta segir í færslu sem birt var í dag á Facebook-síðu hljómsveitarinnar Dimmu en Stefán hætti sem söngvari hljómsveitarinnar eftir fimmtán ára skeið nú í vikunni.
Ingólfur H. Geirdal, gítarleikari þungarokkshljómsveitarinnar Dimmu, skrifaði og birti langa færslu fyrir hönd hljómsveitarinnar í dag. Þar segir hann að Stefán hafi ekki farið með rétt mál í yfirlýsingu sem hann birti á Facebook-síðu sinni á fimmtudaginn.
Í yfirlýsingunni, sem ber yfirheitið „Hættur í Dimmu“, segir Stefán að þau Silli og eiginkona hans hafi tekið afstöðu gegn honum í dómsmáli þar sem hann var ákærður fyrir líkamsárás en Stefán var sýknaður í málinu í Héraðsdómi Reykjaness á miðvikudaginn, 8. apríl.
„Stefán Jakobsson birti nýverið yfirlýsingu á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum þar sem hann ber Silla Geirdal og eiginkonu hans þungum sökum. Þessar fullyrðingar eru ekki bara ærumeiðandi óhróður, heldur ósannindi,“ segir Ingólfur í færslunni fyrir hönd Dimmu.
Stefán fullyrðir að Silli og eiginkona hans hafi frá upphafi máls tekið skýra afstöðu gegn honum og kennt honum um þessar ófarir. Það er rangt,“ skrifar Ingólfur í færslunni en þeir Silli eru bræður.
Hann segir einnig frá því að hjónin hafi gert allt sem hægt var í von um að koma á samtali og sáttum milli Stefáns og mannsins sem sakaði hann um ofbeldi. Stefán hafi hafnað þeim tilraunum alfarið og sagt að málið yrði að fara sína leið.
„Þar sem báðir aðilar tengdust þeim hjónum (annars vegar fjölskylduböndum og hins vegar vinaböndum) og aðilum bar ekki saman um málsatvik, voru þau hjónin sett á milli steins og sleggju og báðu um að þau væru ekki dregin inn í þessar deilur,“ er skrifað í færslunni sem er birt á Facebook-síðu hljómsveitarinnar.
Þar segir að Stefán hafi svarað beiðninni með „blokkunum á samfélagsmiðlum, útskúfun og kröfum frá Stefáni um að eiginkona Silla kæmi ekki baksviðs á tónleikum sveitarinnar“.
Líkt og gefur að skilja hafi það ekki gert andrúmsloftið auðveldara fyrir neinn og að þetta hafi á endanum orðið til þess að samstarf hljómsveitarmeðlimanna sprakk. Ingólfur skrifar í færslunni að Silli sé einn af stofnmeðlimum hljómsveitarinnar en hún hefur starfað í tuttugu og þrjú ár.
Hann hafi undanfarin ár séð um umboðsmennsku og rekstur sveitarinnar auk annarra starfa. Ef hann hefði tekið skýra afstöðu gegn Stefáni hefði samstarfinu verið sjálfhætt strax í upphafi.
Þvert á móti hafi Silli haldið áfram að bóka tónleika, hljóðblanda og klippa myndefni og hanna auglýsingar ásamt eiginkonu sinni, þar sem Stefán hafi oftar en ekki verið í forgrunni eins og áður.
„Við bræður trúðum því að styrkur Dimmu lægi í heildina og við ættum allavega tíu góð ár eftir saman. Ljóst er nú að svo verður ekki en að slíta samstarfinu með því að dreifa óhróðri og úthúða fyrrum samstarfsfólki sínu í fjölmiðlum er ekki bara ljótt, heldur óheiðarlegt,“ segir í færslunni.
Þeir telji ásetning Stefáns vera augljósan: „að búa þannig um hnútana að við fyrrum samstarfsfélagar hans eigum okkur varla viðreisnar von,“ en að með því séu ekki einungis þeir rúmu tveir áratugir sem Dimma starfaði rýrðir heldur líka og þá sérstaklega þau fimmtán ár sem hann var í hljómsveitinni.
Eftirstandandi hljómsveitarmeðlimir Dimmu biðla til Stefáns að draga sig ekki inn í sín mál.
„Okkar leiðir hafa skilið og það hlýtur að vera hægt að leyfa okkur að lifa í friði, þó ekki væri nema bara af virðingu við þær fjölmörgu góðu minningar og tónlistarlegu arfleifð sem við sköpuðum saman,“ eru lokaorð færslunnar.