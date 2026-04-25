Síðasta föstudag í aprílmánuði ár hvert hefst tónlistarhátíðin Hljómey í Vestmannaeyjum. Þá stíga landsþekktir listamenn á stokk og spila fyrir gesti hátíðarinnar í heimahúsum. Hún er nú haldin í fjórða skipti og meðal þeirra sem koma fram eru Valdimar, Jakob Frímann og Bríet.
Hátíðin var fyrst haldin árið 2023 þar sem fimmtán tónlistaratriði komu fram í ellefu heimahúsum í Vestmannaeyjum. Síðan þá hefur hátíðin stækkað með hverju árinu.
Einn stofnenda hátíðarinnar, Birgir Nielsen, segir ekki erfitt að fá Eyjamenn til að opna heimili sín. Hátíðin einkennist af því að vera ein af þeim smærri en miðar á hana seljist upp eins og skot. Smári Jökull Jónsson, fréttamaður Sýnar, fór á stúfana og náði tali af Birgi.
„Það er sannkölluð þjóðhátíðarstemning hér og ekkert vandamál enda allir tilbúnir til þess að vera með á þessari litlu hátíð með stóra hjartað,“ segir hann og bætir við að það séu fjögur hundruð og fimmtíu gestir sem sæki hátíðina ár hvert. Miðarnir seljist upp á nokkrum mínútum.
Valdimar er meðal þeirra tónlistarmanna sem fram koma á hátíðinni en hann flutti í gærkvöldi lög ásamt hljómsveitinni Lón. Þetta var í annað skipti sem hann tók þátt í hátíðinni.
„Það er svo skemmtilegt hvað þetta verður mikil nánd og meiri tenging sem maður nær með áhorfandanum og áheyrendunum,“ segir Valdimar í samtali við Smára en þeir í Lón kvöddu Smára með ljúfum tónum.