Shakira söng fyrir milljónir á Copacabana

Söngkonan Shakira kom í gær fram á ókeypis tónleikum á Copacabana-ströndinni í Rio de Janeiro. Milljónir voru viðstaddar en borgaryfirvöld greiddu fyrir tónleikana. Áður hafa Madonna og Lady Gaga komið fram á ókeypis tónleikum í borginni.
Shakira hefur verið á tónleikaferðalagi frá því árið 2024 og voru tónleikarnir hluti af því. Tónleikaferðalagið kallast Las Mujeres Ya No Lloran eftir samnefndri plötu sem kom út árið 2024.
Shakira kom á svið samkvæmt frétt AP um klukkan 11 sem var um klukkutíma á eftir áætlun. Hún talaði um fyrstu skiptin sín í Brasilíu og hversu vel henni var tekið fyrir um þremur áratugum.
„Ég kom hingað 18 ára gömul og mig dreymdi um að syngja fyrir ykkur,“ sagði Shakira við mannfjöldann skömmu eftir að hún kom á svið.
Shakira söng lög á borð við Hips Don’t Lie, La Tortura og La Bicicleta. Hún endaði á BZRP Music Sessions #53/66, sem kom út eftir skilnað hennar og spænska fótboltamannsins Gerard Piqué.
Tvær milljónir á tónleikunum
Borgarstjóri Rio, Eduardo Cavaliere, sagði á X að tvær milljónir manna hefðu sótt tónleikana. „Úlfynjan skráði nafn sitt á spjöld sögunnar í Rio,“ skrifaði hann og vísaði þar til smells Shakiru frá 2009, Shewolf.
Ókeypis tónleikarnir eru liður í tilraun borgaryfirvalda til að efla efnahagslífið. Í frétt AP segir að tónleikarnir gætu skilað um 777 milljónum reala (um 155 milljónum Bandaríkjadala), samkvæmt rannsókn borgaryfirvalda og Riotur, ferðamálafyrirtækis sveitarfélagsins. Það sé aðallega vegna peninga sem ferðamenn verja á veitingastöðum, hótelum og í verslunum.
Samkvæmt fréttinni hefur ferðamönnum fjölgað í maí, samhliða tónleikunum 2024 og 2025, samanborið við 2023, samkvæmt gögnum frá borgaryfirvöldum. Árið 2024 var vöxturinn 34,2 prósent þann 1. maí, rétt fyrir tónleikana, samanborið við árið áður. Árið 2025 var aukningin 90,5 prósent samanborið við 2023.
Fyrir tónleika Shakiru sagði Airbnb í yfirlýsingu 22. apríl að fyrirtækið sæi aukningu á gestum sem búist væri við að ferðuðust frá mismunandi hlutum Brasilíu, Rómönsku Ameríku og jafnvel evrópskum höfuðborgum eins og París og London.
Þórhallur Steingrímsson fór ásamt konu sinni, Mariu Gomes Rodrigues, á ókeypis tónleika með söngkonunni Lady Gaga í gær í Rio de Janeiro í Brasilíu. Áætlað er að tvær milljónir manna hafi verið viðstödd tónleikana sem fóru fram í gær. Þórhallur varð ekki var við handtökur vegna sprengjutilræða en segir öryggisgæsluna hafa verið gríðarmikla.
Mikill fjöldi er nú kominn saman í Rio de Janeiro í Brasilíu til að fara á ókeypis tónleika með söngkonunni Lady Gaga. Samkvæmt brasilískum yfirvöldum var búist við allt að 1,6 milljón manns á Copacabana ströndina þar sem tónleikarnir fara fram.