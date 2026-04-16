Milljónir í að efla tónleikastaði í miðbænum Agnar Már Másson skrifar 16. apríl 2026 20:45 Af Iceland Airwaves, einhvern tímann um árið. Joana Fontinha Reykjavíkurborg hyggst leggja tíu milljónir króna í að efla tónleikastaði í miðbænum og byggja upp æfingaaðstöðu við Hlemm fyrir á tólf til átján hljómsveitir. Er þetta hluti af endurreisn Úrbótasjóðs tónleikastaða, sem var fyrst settur á laggirnar í kórónuveirufaraldrinum. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að Úrbótasjóður tónleikastaða verði endurreistur og tíu milljónum króna varið til sjóðsins til úthlutunar á þessu ári. Markmiðið sé að efla tónleikastaði í miðborginni. Þá verður tveimur milljónum varið í að byggja upp æfingaaðstöðu við Hlemm fyrir tólf til átján hljómsveitir. Tónleikastöðum í Reykjavík hefur farið fækkandi undanfarin ár og vakti fækkunin jafnvel athygli breska dagblaðsins The Guardian haustið 2024. Spretthópur um lifandi tónlistarflutning í Reykjavík skilaði aðgerðatillögum 27. febrúar en hópnum var ætlað að meta stöðu lifandi tónlistarflutnings í borginni og leggja fram tillögur að bættri aðstöðu til tónleikahalds, tónlistarfólki, tónleikastöðum, almenningi og ferðafólki til heilla. Niðurstöður sýna að tónleikastaðir glíma við kerfislægan rekstrarvanda og telur spretthópurinn aðstöðu til lifandi tónlistarflutnings í miðborg Reykjavíkur kalla á aðgerðir svo áhrif núverandi stöðu setji ekki svip sinn á næstu áratugi íslensks tónlistarlífs. Mikilvægt sé að auka sýnileika og aðgengi lifandi tónlistar. Með markvissum aðgerðum megi snúa þróuninni við og styrkja stöðu íslenskrar tónlistar. Spretthópurinn skilaði fjórum aðgerðatillögum, meðal annars að endurvekja Úrbótasjóð tónleikastaða, sem starfaði á árunum 2020 til 2022, en hlutverk hans var að styðja við tilvist minni og miðlungsstórra tónleikastaða í Reykjavík sem og menningarhúsa sem sinntu lifandi tónlistarflutningi. „Styrkir úr úrbótasjóði hafa haft langvarandi og kröftug áhrif og á fundi menningar- og íþróttaráðs þann 10. apríl síðastliðinn var samþykkt að endurvekja sjóðinn og verja til hans tíu milljónum króna til úthlutunar á þessu ári,“ segir í tilkynningu borgarinnar. Öðrum tillögum spretthópsins verður vísað til borgarráðs en þær fólu meðal annars í sér einföldun leyfisveitingaferlis tónleikastaða og að tónleikastaðir yrðu viðurkenndir sem mikilvægir menningarlegir innviðir. Þá segir að Reykjavík hyggist einnig styðja við Hafnarhaus í uppbyggingu æfingarrýma í húsnæði að Laugavegi 114–116, svonefndu Hlemmur.Haus. Rýmið muni hýsa fjögur æfingarrými fyrir 12 til 18 hljómsveitir fyrir fólk á aldrinum 15–30 ára. Þar verði jafnframt sameiginleg aðstaða með sviði og upptökuveri. Í tilkynningunni segir að staðsetningin við Hlemm sé afar hentug, þar sem samgöngur séu góðar og hljómsveitir muni starfa í skapandi og listrænu umhverfi, þar sem á efri hæðum hússins er vinnuaðstaða fjölda listamanna, auk þess sem Myndlistarskólinn í Reykjavík er í næsta nágrenni. Tónlistarborgin hefur undanfarið ár unnið að áherslubreytingum í verkefnum sínum í takt við þarfir tónlistarsamfélagsins. Skortur hefur verið á aðstöðu til æfinga og lifandi tónlistarflutnings og því hefur Tónlistarborgin fært stuðning frá verkefnum sem komin eru vel á veg til verkefna sem tengjast beint æfingaaðstöðu og lifandi tónlistarflutningi, þar sem þörfin er brýn. 