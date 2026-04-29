Ofurhljómsveitin Of Monsters And Men halda stórtónleika í Kaplakrika þann 17. október næst komandi. Hljómsveitin hefur ekki spilað á Íslandi í nokkur ár en tilefnið er að ljúka heims tónleikaferðalagi á sínum heimaslóðum.
Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, Ragnar Þórhallsson, Brynjar Leifsson, Kristján Páll Kristjánsson og Arnar Rósenkranz Hilmarsson mynda saman Of Monsters and Men sem er ein farsælasta hljómsveit Íslendinga.
Ragnar söngvari og Arnar trommari tilkynntu tónleikana hjá Ívari Guðmunds á Bylgjunni rétt í þessu.
„Við ætlum að halda tónleika hér heima loksins 17. október sem er ári frá því að platan kom út. Við ætlum að halda upp á það í Kaplakrika, enda þennan túr hér á Íslandi. Þetta verða síðustu tónleikar ársins,“ segja strákarnir og bæta við:
„Það er alltof langt síðan við spiluðum hér síðast, Við tókum syrpu í Gamla Bíói í Covid. Þannig við erum ekkert smá spennt að koma heim og halda loksins tónleika.“
Aðspurðir segja þeir alltaf öðruvísi að spila hérlendis enda margir sem þeir þekkja í salnum.
„Maður vill auðvitað vanda sig fyrir þá sem manni þykir vænst um.“
Hljómsveitin hefur verið starfandi í sextán ár og þeir segja stressið órjúfanlegan hluta af starfinu þegar þeir fara aftur af stað í tónleikaferðalag.
„Jú það eru alltaf einhverjar efasemdir. Við tökum líka alltaf svo langar pásur sem er gott, en maður hugsar oft er fólk enn að fara að mæta? Það er mikið þakklæti á þessum túr yfir því að við getum enn gert þetta og mikið af fólki að mæta. Okkur þykir vænt um það að fá að gera þetta.“
Of Monsters And Men hefur byggt upp sterka og jákvæða ímynd á alþjóðavettvangi í mörg ár, komið fram á risa tónleikum og tónlistarhátíðum víða og ýmsum vinsælum spjallþáttum.
Þá hafa lög sveitarinnar heyrst í vinsælum þáttum og kvikmyndum á borð við The Walking Dead, Marvel's Jessica Jones, Manifest, Grey's Anatomy og The Secret Live of Walter Mitty.
Of Monsters And Men náði alheimsathygli þegar smellurinn Little Talks kom út árið 2011 en lagið er með yfir milljarð spilanna á streymisveitunni Spotify.
Hljómsveitin hefur verið á tónleikaferðalagi um heiminn síðastliðið ár að fylgja eftir fjórðu breiðskífu sinni All Is Love And Pain In The Mouse Parade sem kom út síðasta haust.
„Platan hefur slegið rækilega í gegn og þykir eitt þeirra besta verk til þessa. Tónleikarnir þeirra eru mikið sjónarspil og eru uppseldir í öllum borgum. Gagnrýnendur lofsama hljómsveitina fyrir einstaka tengingu við áhorfendur og kraftmikið tilfinningalegt ferðalag sem sýnir af hverju þau fylla tónleikahallir um allan heim aftur og aftur,“ segir í fréttatilkynningu.
Hljómsveitarmeðlimir eru spenntir að halda loksins tónleika á Íslandi og þá sérstaklega í tilefni af eins árs afmæli plötunnar. Það lendir nefnilega þannig að það er akkúrat eitt ár upp á dag frá útgáfudegi plötunnar þegar tónleikarnir fara fram í haust.
Þetta er því einstakt tækifæri til þess að sjá þessa mögnuðu hljómsveit stíga á svið og taka öll sín þekktustu lög og fagna með þeim afmæli plötunnar á heimkomu tónleikum. Miðasala á tónleikana hefst 1. maí á tix.is.