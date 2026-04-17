Hlustun á Bó snaraukist Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. apríl 2026 14:06 Björgvin Halldórsson ákvað að hafa tónleikana líka í streymi í ár vegna heimsfaraldursins. Mummi Lú Hlustun á poppgoðsögnina Björgvin Halldórsson hefur snaraukist frá því hann lést 9. apríl síðastliðinn. Mánaðarleg hlustun hérlendis á Björgvin á Spotify hefur aukist um tæp fjörutíu prósent síðasta mánuðinn og á Youtube hefur áhorfið aukist um rúm 400 prósent. Íslenskar sjónvarpsveitur hafa sömuleiðis grafið upp og gert aðgengilega ýmsa gullmola með Björgvini gegnum tíðina. Hlustunartölurnar má sjá á vefsíðu greiningartólsins Soundcharts en þar er hægt að fylgjast með hlustun og áhorfi á tónlistarmönnum á helstu tónlistarveitum og samfélagsmiðlum. Þegar síða Björgvins Halldórssonar er skoðuð á Soundcharts má sjá yfirlit yfir þau lönd og borgir þar sem er hlustað mest á hann. Á eftir Íslandi koma Danmörk og Noregur sem kemur kannski ekki á óvart vegna fjölda Íslendinga sem eru búsettir þar. Samkvæmt Soundcharts eru mánaðarlegir hlustendur á Björgvin á Íslandi síðasta mánuðinn um 36,9 þúsund sem er 37,6 prósent aukning frá síðasta mánuði. Áhorfið á Bó á Youtube er ekki mikið minna síðasta mánuðinn, um 32,9 þúsund Íslendinga hafa horft á myndbönd þar, en aukningin milli mánaða er þó gríðarleg, eða 447,8 prósent. Hlustendurnir eru tæplega sjöhundruð talsins í Danmörku og á fimmta hundrað í Noregi. Hins vegar hefur hlustunin líka aukist töluvert þar, um rúm 66 prósent í Danmörku og 45 prósent í Noregi. Þá er hægt að sjá á síðunni þær borgir þar sem hlustunin er mest. Reykjavík trónir á toppnum með tæplega 24 þúsund hlustendur, þar á eftir kemur Kópavogur með rúm fjögur þúsund og loks Hafnarfjörður, heimabær skáldsins, með tæp þrjú þúsund. Hlustunin í Reykjavík hefur aukist um 36 prósent, í Hafnarfirði hefur hún aukist um tæp 47 prósent en í Kópavogi hefur hún aukist um helming. Viðtöl, sjónvarpsþættir og tónlist rifjuð upp Mörg hundruð manns hafa minnst Björgvins Halldórssonar í riti frá því hann lést. Fjölskylda og vandamenn, fjöldi kollega, samferðamenn og meira að segja forseti Íslands hafa minnst tónlistarmannsins. Björgvin hefði fagnað 75 ára afmæli í gær, 16. apríl, hefði hann ekki fallið sviplega frá. Í tilefni afmælisdagsins tilkynnti Hafnfarfjarðarbær að bærinn hefði samþykkt að vinna að sýningu um ævi og feril tónlistarmannsins. Áhuginn á Björgvini og tónlist hans hefur verið mikill í kjölfar andlátsins og hafa bæði Sýn og Ríkisútvarpið brugðist við með því að gera ýmsa þætti og kvikmyndir úr söfnum sínum aðgengileg á ný. Daginn sem Björgvin lést endursýndi Sýn þátt úr Kvöldstund með Eyþóri Inga þar sem hann fékk Björgvin í heimsókn til sín. Í gær var endursýndur þáttur úr Tónlistarmönnunum okkar þar sem Auðunn Blöndal ræddi við Bó um ferilinn. Í kvöld verða Bestu lög Björgvins sýnd á Sýn en það er upptaka frá tónleikum hans í Háskólabíói árið 2015. Allt þetta og meira til er aðgengilegt í flokknum „Þó líði ár og öld“ á sjónvarpsveitu Sýnar. Í spilara Vísis er síðan að finna fjölmargar klippur langt aftur í tímann með viðtölum, þáttum og tónleikum Björgvins. Til að mynda klukkutímalangan þátt af Bylgjunni órafmagnaðri þar sem Bó söng með börnum sínum, Krumma og Svölu. Á sarpi ríkisútvarpsins er að finna heimildarmyndina Maður sviðs og söngva frá 2018 eftir Ágúst Guðmundsson, viðtalið Björgvin - Bolur inn við beinið þar sem Þórhallur Gunnarssonar ræddi við Björgvin í tilefni af sextugsafmæli söngvarans árið 2011 og þátturinn Björgvin Halldórsson: 1979 þar sem söngferill hans var rifjaður upp. Farið verður yfir feril Björgvins, viðtöl og tónlist á Bylgjunni. Útvarpsmaðurinn Ívar Guðmundsson mun síðan flytja minningarþáttinn „Bylgjan kveður Bó“ á Bylgjunni á sunnudaginn klukkan 12:20, beint eftir hádegisfréttir. Ívar og Björgvin voru vinir til áratuga, unnu lengi saman og Ívar fylgdi honum í gegnum árin bæði í lífi og starfi. Í þættinum heyrast brot úr viðtölum við Björgvin frá síðustu áratugum, tónlist hans verður spiluð og ferill goðsagnarinnar rifjaður upp. Hann segir föður sinn á síðustu árum hafa átt erfitt vegna heilsu og það hafi haft mikil áhrif. 16. apríl 2026 11:02 Sjarmatröllið sem setti popptónlist í öndvegi „Maður er mjög sorgmæddur en síðan fyllist maður einhverjum yl og gleði þegar maður sér þessi myndskeið sem sýna hvað hann gerði mikið fyrir íslenskt tónlistarlíf. Hann setti popptónlist í öndvegi og sinnti henni af mikilli elju alla tíð. Það er eitthvað sem við Íslendingar fílum." 9. apríl 2026 20:17 Svala minnist pabba síns Svala Björgvins, dóttir Björgvins Halldórssonar, minnist föður síns í fallegri færslu sem hún birti á Facebook í dag. Björgvin var bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl, en hann var 74 ára gamall. 9. apríl 2026 15:30 