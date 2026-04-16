Raftónlistarsveitin GusGus gaf á miðnætti út lagið „Walk Away“ með rapparanum Birni. Síðast gáfu þau út saman slagarann „Eða?“ sem var eitt vinsælasta lag ársins 2023. Nýja laginu lýsa þau sem nostalgískri framtíðartónlist
GusGus segir lagið hluta af áframhaldandi vegferð sveitarinnar þar sem hún hefur, allt frá útgáfu Mobile Home, leitað leiða til að „draga fram anda níunda áratugarins í nýju samhengi, að staðsetja reifið í einhvers konar hliðarveruleika, þar sem fortíð og framtíð mætast í sama takti.“
„Tónlistin sem þar verður til er erfitt að skilgreina með hefðbundnum hætti. Kannski mætti kalla hana nostalgíska framtíðartónlist; hljóðheim sem sækir í fortíðina en horfir samt óhikað fram á við,“ segir Biggi Veira í GusGus.
Lagið sé meira en bara lagasmíð að mati sveitarinnar því í heimi sem virðist sífellt óstöðugri sé mikilvægara en nokkru sinni að rækta reifið: „rými þar sem fólk kemur saman, sleppir tökunum og finnur sameiginlegan takt.“ Lagið má hlusta á hér að neðan:
„Kannski er það einmitt einn heilbrigðasti staðurinn sem eftir er á þessari jarðkringlu; eins konar samningavettvangur fyrir bjartari framtíð,“ bætir Biggi Veira við. GusGus heldur áfram þeirri stefnu, næst með stórtónleikum í Laugardalshöll þann 30. maí næstkomandi.
Af hverju fenguð þið Birni til liðs við ykku?
„Svarið er einfalt: GusGus gera sexý lög og Birnir er einfaldlega sexý beast. Hann er vinur sveitarinnar og okkur þykir afar vænt um hann, svo það lá beinast við að fá hann með í lagið,“ segir Biggi.
„Í laginu mætast systkini í sérstökum hljóðheimi. Á vissan hátt snýst lagið um systkinasamband þeirra, en það er jafnframt speglað inn í einhvern framtíðarheim, þar sem tilfinningar, tengsl og fjarlægðir fá nýja merkingu,“ bætir hann við.
