Gat ekki haldið aftur af blótsyrðum við sigurinn Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 13. apríl 2026 20:01 Stjarna er fædd! Guðjón Þorgils er sigurvegari Söngkeppni framhaldsskólanna. Vísir/Vilhelm „Guð minn góður, þetta var ótrúlegt,“ segir hinn átján ára gamli Guðjón Þorgils Kristjánsson sem bar sigur úr býtum í Söngkeppni framhaldsskólanna um helgina. Blaðamaður náði tali af þessari rísandi stjörnu sem er rétt að byrja. Kraftur í því að gefa frá sér Guðjón Þorgils er alinn upp á Sandgerði, stundar nám við Fjölbrautaskóla Suðurnesja og varð átján ára í byrjun árs. „Það var mjög skemmtilegt að alast upp í Sandgerði, ekki beint sveitó en samt meira kósí en að búa í borg held ég,“ segir Guðjón um uppvaxtarárin. Í æsku var Guðjón Þorgils virkur og hress og hefur alla tíð verið samkvæmur sjálfum sér. „Í þessu samfélagi held ég að maður verði að vera sáttur með það sem maður hefur upp á að bjóða. Það er ofboðslega mikill kraftur í því að gefa frá sér.“ Hér má sjá sigurflutning Guðjóns Þorgils á laugardag: Klippa: Siguratriði Guðjóns Þorgils í Söngkeppni framhaldsskólanna Vill ekki vera fyrir heldur með Hann sá alltaf fyrir sér framtíð í sviðsljósinu en elskar líka að tilheyra samfélagi. „Mig langar aldrei að vera fyrir heldur frekar að vera með. Ég elska að vera partur af einhverju og fá líka að skína fyrir það að vera ég sjálfur,“ segir Guðjón Þorgils hógvær. Guðjón Þorgils er rísandi stjarna.Vísir/Anton Brink Tónlistarferill Guðjóns Þorgils hófst í barnakór í Sandgerði hjá Sigurbjörgu Hjálmarsdóttur. „Hún er algjörlega frábær söngkona og er enn að vinna með mér í dag. Ég elska hana og hún hefur hjálpað mér í gegnum allan ferilinn. Ég byrja að syngja fyrir tæpum sjö árum og fór fljótt að taka þessu alvarlega. Eftir að ég tók þátt í Samfés byrjaði ég að fá greitt fyrir þetta.“ Tvöfaldur sigurvegari Um helgina var Guðjón Þorgils nefnilega ekki að sigra sína fyrstu söngkeppni en hann keppti í söngkeppni Samfés þegar hann var i 10. bekk og hlaut gullið þar. „Það var mjög verðmæt lífsreynsla og lyfti mér mikið upp. Ég mæli eindregið með því að taka þátt í þessu.“ Hamingjuóskum hefur rignt yfir þennan glæsilega sigurvegara.Ásgeir Helgi Þrastarson Tilfinningin að vera á sviði er ólýsanleg að sögn Guðjóns Þorgils en að sama skapi lætur stressið alltaf aðeins vita af sér. „Auðvitað finnur maður alltaf smá fyrir kvíða og pínu sviðsskrekk og maður á það til að vera smá vondur við sjálfan sig. Stundum er maður sinn versti erkióvinur. Ég lyfti öðrum meira upp en mér sjálfum.“ Hjálpar að sjá árangur með beinum augum Hann hefur undanfarið unnið að því að standa með sér. „Samband mitt við sjálfan mig er í dag betra. Í lífinu þarf maður að sjá það sjálfur með beinum augum þegar það gengur vel. Eins og að sjá skírteini, sjá sig í sjónvarpi eða fá skilaboð, þá skynjar maður það betur bara ó, þetta gekk vel hjá mér. Það er held ég bara það sem ég þurfti því ég sá það ekki sjálfur hjá mér,“ segir Guðjón Þorgils en tónlistin hefur sannarlega hjálpað honum að sjá sig. View this post on Instagram A post shared by SÍF (@sambandid) „Ég hef fengið svo mörg tækifæri og það er líka stór ástæða þess að ég hvet áhugasama til að taka þátt. Tækifærin eru endalaus og þú verður að grípa þau.“ Sterk tilfinning í textunum Listformið er mikil ástríða Guðjóns og þá sérstaklega skipta textar hann miklu máli. Á laugardag flutti hann lagið Strange eftir Celeste með eigin íslenskum texta undir heitinu „Ég skil ekki neitt“. @gudjonthorgilsss 🧡 ♬ original sound - gudjonthorgilsss „Mér líður eins og fólk sé hætt að pæla í textum en þeir skipta svo miklu máli. Lagið sem ég söng snýst rosalega mikið um tilfinningu og ég túlka hann svolítið þannig að þú sért pirraður yfir því að manneskja sem þú elskar elski þig ekki eins mikið til baka. Þetta er samt flókið og einmitt fjallar fyrst og fremst um ákveðna tilfinningu.“ Elskar ömmu sína Guðjón á marga góða að og nefnir þar meðal annars ömmu sína. „Ég elska ömmu gömlu mína, hún er besta mín og er æðislega spennt yfir þessu fyrir mig. Ég ólst upp og bý enn í götunni við hliðina á mér. Svo hef ég fengið rosalega mikinn stuðning frá fólkinu í kringum mig og allar vinkonur mínar eru ómetanlegar.“ Hann stefnir á að halda áfram að sinna ástríðu sinni. „Ég vona að í framtíðinni sé ég í leiklist og í söngnámi í London eða eitthvað yndislegt á borð við það. Það er alls konar spennandi og allt að gerast, það er plan en ég ætla ekki að segja meira núna,“ segir hann kíminn. Mikil vinna og mikill stuðningur Eftir helgina finnur hans fyrst og fremst fyrir ómetanlegu þakklæti. „Það var svo mikið af fólki sem hjálpaði mér í þessu ferli sem er svo verðmætt. Þetta var mikil vinna. Við flutning og beitingu á rödd fékk ég til dæmis hjálp frá drottningunum Siggu Ózk, Anítu Rós, Emilíu Hugrúnu, Stefaníu Svavars og Elísabetu Ormslev. Birta Duld hjálpaði mér við að laga til textann og svo væri ég ekki á þessum stað ef það væri ekki fyrir Tónlistarskóla Sandgerðis.“ Sautján sektir fyrir blótsyrði Aðspurður hvort hann hafi stefnt á sigur segir Guðjón: „Auðvitað er þetta keppni en þetta erum í grunninn tónleikar. Listformið er fyrst og fremst mikilvægt fyrir mér og sigur er aldrei útgangspunktur. Eina sem þú ert að gera er að koma þér á framfæri og sýna hvað þú hefur fram á að bjóða.“ @gudjonthorgilsss strange - celeste ♬ original sound - gudjonthorgilsss Hann segir þó ólýsanlegt að heyra nafn sitt kallað sem sigurvegari. „Guð minn góður, þetta var ótrúlegt. Ég fæ örugglega sautján sektir frá Rúv fyrir blótsyrði þegar ég vann, biðst hér með afsökunar á því, segir Guðjón og skellir upp úr. „Það skemmdi líka ekki fyrir að Helgi Björns tilkynnti sigurvegarann, ég elska hann,“ segir Guðjón glaður í bragði að lokum. 