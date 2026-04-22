Forrest Gump rokksins allur Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. apríl 2026 10:52 Dave Mason átti langan og farsælan feril sem hófst á í byrjun sjöunda áratugarins og lauk á síðasta ári. Getty Enski gítarleikarinn og rokkgoðsögnin Dave Mason er látinn, 79 ára að aldri. Mason var einn af stofnmeðlimum proggrokksveitarinnar Traffic, spilaði undir á plötum Jimi Hendrix, George Harrison og Rolling Stones, túraði með Eric Clapton og samdi slagarana „Feelin’ Alright?“ og „We Just Disagree“. Rolling Stone fjallar um andlát Mason sem lést sunnudaginn 19. apríl síðastliðinn. Ekki liggur fyrir hver dánarorsök Mason var en fjölskylda hans sendi dánartilkynningu á fjölmiðilinn. „Fyrir hönd fjölskyldu hans er það með mikilli sorg í hjarta sem við deilum fréttum af andláti Dave Mason,“ sagði í tilkynningunni. „Dave Mason lifði merkilegu lífi sem hann helgaði tónlistinni og fólkinu sem hann elskaði.“ Dave Mason var innlimaður í Frægðarhöllina með Traffic 2003. Mason gaf út sextán plötur á sólóferli sínum, spilaði með Traffic (sem hann yfirgaf fljótlega eftir stofnun) á sjöunda áratugnum og Fleetwood Mac á tíunda áratugnum og var afkastamikill session-spilari þar sem hann spilaði inn á lög með Jimi Hendrix, George Harrison, Rolling Stones, Eric Clapton og Donovan. Vegna þessara öflugu samstarfsfélaga lýsti hann sjálfum sér sem „Forrest Gump rokksins“ meðan hann kynnti ævisögusína Only You Know and I Know árið 2024. Eftir tæplega sextíu ára feril tilkynnti Mason síðasta haust að hann væri hættur tónleikaferðalögum vegna bágrar heilsu. Hann lýsti því yfir að hann væri fullur þakklætis í garð samstarfsfélaga sinna, kollega og aðdáenda. Upphafsskrefin og brottrekstur úr Traffic Dave Mason fæddist 10. maí 1946 í Worcester og ólst upp í Miðhéruðum Englands. Mason var í kór sem barn, hreifst af rokktónlist Buddy Holly og annarra á sjötta áratugnum og byrjaði að spila á gítar sextán ára. Mason gekk til liðs við Jaguars árið 1962 en stoppaði þar stutt við og varð hluti af rokksveitinni The Hellions en trommarinn Jim Capaldi var þar meðal meðlima. Sveitin ferðaðist um Bretland og Þýskaland milli 1964 og 1965 en gekk brösuglega að koma sér á kortið. Mason hætti og fór að vinna sjálfur sem rótari hjá Spencer Davis Group þar sem táningurinn Steve Winwood var á hljómborði. Winwood yfirgaf Spencer Davis Group árið 1967 til að stofna hljómsveitina Traffic með Mason og fyrrnefndum Capaldi og bættu þeir flautuleikaranum Chris Wood í hópinn. Drengirnir bjuggu saman í skúr á þessum árum og spiluðu sig þar saman í leit að sándi sveitarinnar. Umslagið fyrir Traffic með Traffic. Sveitin gaf út plötuna Mr. Fantasy árið 1967 sem naut mikilla vinsælda og komust lögin „Paper Sun,“ „Here We Go Round the Mulberry Bush,“ „Hole in My Shoe,“ öll á topp tíu á breskum vinsældarlistum. Mason fjarlægðist Traffic eftir það, hætti og fór að semja eigin tónlist. Strákarnir sannfærðu um hann að koma aftur þegar þeir lentu í vandræðum með að fylla aðra plötu sveitarinnar. Mason samdi um helming þeirrar plötu, þar á meðal slagarann „Feelin’ Alright?,” einu smáskífuna af plötunni. Gamanið entist þó stutt því eftir útgáfuna var Mason rekinn úr sveitinni. Í ævisögu sinni sagði Mason að Winwood hefði sagt við hann: „Ég fíla ekki hvernig þú skrifar. Ég fíla ekki hvernig þú syngur. Ég fíla ekki hvernig þú spilar. Og við viljum ekki hafa þig í hljómsveitinni lengur.“ Sólóferill og flakkað um Eftir að hann hætti í sveitinni fór Mason á flakk og spilaði sem session-spilari hjá fjölmörgum tónlistarmönnum og sveitum. Mason spilaði á þessum tíma með Ginger Baker, datt inn á upptökur George Harrison fyrir All Things Must Pass (1970) og spilaði á gítar við upptökur á laginu „All Along the Watchtower með The Jimi Hendrix Experience. Mason ferðaðist til Bandaríkjanna 1969 og komst inn í rokksenuna í Los Angeles. Hann túraði þar með sveitinni Delaney & Bonnie & Friends um Bandaríkin og Bretland ásamt Eric Clapton. Mason samdi og söng „Only You Know and I Know“ á tónleikaferðalaginu sem varð helsti slagarinn á fyrstu sólóplötu hans, Alone Togethe. Mason túraði með Derek And The Dominos í smá tíma.Getty Mason gaf næst út plötuna Dave Mason & Cass Elliot (1971) með Elliot úr Mamas & the Papas, stoppaði stuttlega við í Derek and the Dominos og endurnýjaði kynnin við Traffic fyrir eitt tónleikaferðalag. Út áttunda áratuginn gaf Mason út sex plötur til viðbótar og sinn stærsta singúl, „We Just Disagree,“ auk þess sem hann hélt áfram að spila inn á lög fyrir aðra. Níundi áratugurinn var rólegur hjá Mason, hann gaf út lítið á þeim árum og átti í útistöðum við Columbia Records. Hann gekk síðan til liðs við Fleetwood Mac árið 1993 og gaf út eina plötu með þeim. Traffic var innlimuð í Frægðarhöll rokksins árið 2003 en þá var enn stirt milli Mason og Winwood. Árið 2008 gaf hann út plötuna 26 Letters and 12 Notes, sína fyrstu plötu í tuttugu ár og var eftir það ágætlega virkur í útgáfu og tónleikahaldi. „Ég er ekki rokkstjarna, segjum það. Ég vildi aldrei verða það. Ég vildi bara semja góða tónlist, græða smá pening og skemmta mér. Og kynnast stelpum þegar ég var yngri,“ sagði Mason um feril sinn við Rock Cellar árið 2020. Andlát Tónlist Bandaríkin Bretland Mest lesið Einhleypir og eftirsóttir sumarstrákar Lífið „Ég er ekki stoltur af því hvernig ég lét“ Lífið Jenner og Elordi verið að hittast síðustu mánuði Lífið Rifjaði upp martröðina á Arnarhóli Lífið Forrest Gump rokksins allur Tónlist Furðulegar Eddutilnefningar: Nína Dögg, Ólafur Darri og Edda sniðgengin Menning Keppast um titilinn Ungfrú Ísland í kvöld Lífið Oddvitaáskorunin: Þegar byrjuð að skrifa ævisöguna Lífið „Hugur manns í þunglyndi er eineltishrotti“ Menning Hljóðblöndunin hörmung en Hebbi gamli bjargaði kvöldinu Gagnrýni Fleiri fréttir Forrest Gump rokksins allur Björk, Sigur Rós og ríflega þúsund aðrir krefjast sniðgöngu „Glowie-kaflanum í lífi mínu er lokið“ Hlustun á Bó snaraukist Milljónir í að efla tónleikastaði í miðbænum „GusGus gera sexý lög og Birnir er einfaldlega sexý beast“ „Við teljum að þetta verði sögulegir tónleikar“ Ástir og átök milli Laufeyjar og Hudsons Williams Gat ekki haldið aftur af blótsyrðum við sigurinn Laufey Lín sló í gegn á Coachella Myndaveisla: Skagarokk haldið í fyrsta skipti síðan 1994 Ekki er allt sem sýnist í Dimmu Sautján þúsund miðar seldir á Kaleo Stebbi Jak hættur í Dimmu: „Fólk sem ég taldi vera vini mína hefur brugðist á öllum stigum málsins“ Sex þúsund miðar seldust upp á innan við mínútu Barnsleg gleði, kynþokki og óhugnaður Björk treður upp í Hafnarfirði í sumar „Þú munt verða stórkostleg söngkona“ Söguleg stund í KR heimilinu Falinn gjóður vann Músíktilraunir Segist skilin út undan vegna MAGA-tengingar sinnar Elegans og elskhugar í eftirpartýi hjá Laufeyju Óvæntustu deilur ársins: „Ég hata ekki börn“ Jay-Z breytir um nafn... aftur Laufey sigursælust og Todmobile heiðruð Birnir fær gullplötu fyrir Dyrnar Hringdu kannski-stjarnan orðin mamma Áhrifamestu augnablikin í Kórnum: Flókin líkamsímynd, Bieber-aðdáun og sungið á íslensku Herra Hnetusmjör er söngvari ársins „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“ Sjá meira