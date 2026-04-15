Söngvarinn Jökull Júlíusson í Kaleo segir það langþráðan draum að spila á Þingvöllum, einum fallegasta stað landsins. Tónleikarnir Bergmál verði sögulegir og staðsetningin því vel við hæfi. Eftir Þingvelli heldur sveitin til Bandaríkjanna þar sem Kaleo kemur fram á Heimsmeistaramótinu í fótbolta og fer síðan á tónleikaferðalag um Norður-Ameríku.
Hljómsveitin Kaleo hélt vel heppnaða stórtónleika fyrir rúmlega sjö þúsund manns í Vaglaskógi síðasta sumar eftir að hafa ekki haldið tónleika hérlendis í tíu ár. Tónleikagestir sem misstu af í fyrra þurftu þó ekki að örvænta því sveitin endurtekur leikinn með enn stærri tónleikunum Bergmál á sumarsólstöðum, 20. júní 2026, á Þingvöllum.
Sveitin stígur þar á svið með úrvali íslenskra tónlistarmanna, Emilíönu Torrini, Mugison, Stuðmönnum, Helga Björnssyni, Hjálmum, GDRN, Júníusi Meyvant, KK og Árnýju Margréti ásamt fleiri góðum gestum.
Miðasala fyrir tónleikana fór af stað í síðustu viku og hafa þegar selst rúmlega sautján þúsund miðar af þeim tuttugu þúsund sem eru í boði. Blaðamaður heyrði hljóðið í Jökli Júlíussyni, söngvara Kaleo, til að forvitnast um tónleikana, síðustu misseri og yfirvofandi tónleikaferðalag.
„Það var alltaf draumur að fá að vera á Þingvöllum, líklega fallegasta stað landsins. En auðvitað gekk þetta mjög vel í fyrra þannig það ýtti undir það að geta gert þetta aftur í sumar og byggja ofan á það,“ segir Jökull aðspurður um Bergmál.
„Ég veit ekki hvað kom til þess að það leið svona langur tími þar sem við spiluðum ekki á Íslandi. Við vorum búnir að huga að því lengi að vera með stóra tónleika en svo kom Covid sem setti strik í reikninginn og þá fóru þau plön svolítið út um gluggann,“ bætir hann við.
„En ég hef ekkert svakalegan áhuga á að fara og spila í Hörpu, mig langar að gera eitthvað öðruvísi. Við höfum í gegnum árin spilað á mjög fallegum stöðum, þó þar hafi vissulega ekki verið áhorfendur, verið með lifandi flutning í Fjallsárlóni á ísjaka, við eldgos og á Þrídranga,“ segir Jökull.
„Mér fannst við hæfi að nýta íslensku náttúru til að búa til svona stóran menningarlegan viðburð.“
Eftir að hafa slegið í gegn á heimsvísu með smáskífunni „All the Pretty Girls“ árið 2014 gerði Kaleo samning við Atlantic Records og flutti í framhaldinu til Austin í Texas. Síðan þá hefur sveitin ekki litið um öxl, gefið út þrjár vinsælar breiðskífur og túrað um allan heim. Þrátt fyrir að vera mikið úti í Bandaríkjunum reynir sveitin að halda tengslunum við Ísland.
„Ég bý svona helming tímans í Mosó og helming tímans í Nashville þegar ég er ekki á tónleikaferðalagi. En við erum yfirleitt um 250 daga á ári á tónleikaferðalagi þegar það er hvað mest að gera,“ segir Jökull.
Er það ekkert lýjandi?
„Algjörlega, ég veit ekki hvað það eru mörg ár síðan ég var ekki að berjast við flugþreytu,“ segir Jökull. „En vissulega er þetta líka gefandi og skemmtilegt. Maður er líka enn að heimsækja lönd sem maður hefur ekki komið til,“ segir Jökull.
„Það eru forréttindin sem maður hefur við að fá að vinna við þetta. Það er gefandi að fara til nýs lands þar sem sjö eða átta þúsund manns koma á tónleika til að syngja lögin þín. Það er mögnuð upplifun,“ bætir hann við.
Þó meðlimir sveitarinnar séu enn nokkuð ungir að árum hefur sveitin verið að störfum í hátt í fimmtán ár og þeir þekkst enn lengur en það.
„Við erum búnir að þekkjast saman síðan í grunnskóla og vorum flestir saman í gaggó. Þetta er orðið langur tími,“ segir Jökull.
Er ekkert strembið að vera svona mikið saman svona lengi?
„Við höfum gengið í gegnum ýmislegt saman, súrt og sætt og það er góður andi í hópnum. Allnir búnir að taka út þroska og menn verið að díla við sitt. Við erum eins og fjölskylda sem hefur deilt þessu ævintýri og ferðalagi saman.“
„Við túruðum töluvert í fyrra en höfum verið frá því í vetur, í fyrsta skipti í þrjú og hálft ár, í smá fríi. Höfum líka verið uppi í stúdíói þannig við höfum verið svolítið á Íslandi að vinna að nýrri tónlist,“ segir Jökull um síðustu mánuði hjá sveitinni en þeir gáfu út fjórðu breiðskífu sína, Mixed Emotions, í maí í fyrra.
„Síðan tekur tónleikaferðalag við núna í sumar, frá og með maí fer allt að rúlla af stað, við erum að fara til Texas og Mexíkó, og svo verður Norður-Ameríkutúr beint í kjölfarið af Þingvöllum,“ bætir hann við.
Kaleo eru vinsælir um allan heim en Bandaríkjamarkaðurinn er sennilega hvað stærstur enda tónlist sveitarinnar undir miklum áhrifum bandarískrar blústónlistar.
„Þetta er svolítið svona okkar markaður, öll okkar fyrirtæki og starfsrekstur er gerður út frá Bandaríkjunum. Evrópa er líka stór hjá okkur en við höfum lagt áherslu á að fara víðar og nýja staði og erum það heppnir að við erum með markað út um allan heim,“ segir hann.
Fimmta plata sveitarinnar er í bígerð en kemur líklega ekki fyrr en á næsta ári að sögn Jökuls. Það muni allt koma í ljós.
Tónleikarnir Bergmál verða vafalaust einn af menningarviðburðum árins enda mörg þúsund manns ákveðið að leggja leið sína á Þingvelli að hlusta á sveitina, mörg hundruð manns sem koma að skipulagningunni og rjómi íslenskrar tónlistarsenu kemur fram.
„Við teljum að þetta verði sögulegir tónleikar, erum allir mjög spenntir og erum auðvitað að fá ótrúlega mikið af góðu fólki með okkur,“ segir Jökull.
„Við vorum mjög ánægðir í fyrra, það var gaman að finna bæði hvað áhorfendur nutu sín vel og hvað tónlistarfólkið var ánægt og sýndi mikla samstöðu við að búa til svona flottan viðburð,“ bætir hann við.
Jökull segir heiður að fá að spila á jafn helgum stað og Þingvöllum og mikilvægt sé að bera virðingu fyrir staðnum og náttúrunni. Nafn tónleikanna Bergmál tengist staðnum en líka stærðargráðunni.
„Við vorum búnir að leggja höfuðið í bleyti og okkur fannst þetta henta vel. Það er ágætis bergmál þarna frá klettinum. Af því þetta er sögulegt lítum við á að þetta bæði bergmáli út í framtíðina og sé bergmál úr fortíð,“ segir hann.
Eftir að hafa verið á stanslausu tónleikaferðalagi hefur sveitin tekið því aðeins rólegar síðustu mánuði. En það styttist í næsta túr.
„Þetta er búið að vera aðeins minna spilerí undandarið sem er helvíti kærkomið. Við erum búnir að vera meira og minna á tónleikaferðalagi síðan í Covid. Þetta fer að rúlla þétt af stað frá og með mái. Við verðum með tónleika í Bandaríkjum og Mexíkó í næsta mánuði og svo eru festivöl í Evrópu í byrjun júní,“ segir Jökull.
„Við fljúgum daginn eftir Þingvelli til Bandaríkjanna þar sem við erum að spila á HM í fótbolta og síðan tekur Norður-Ameríkutúrinn við.“
Kaleo eru orðnir risastórir, búnir að túra um allan heim og með milljónir aðdáenda. Þá veltir maður fyrir sér hvort það sé eitthvað sem tónlistarmenn af þessari stærðargráðu eigi eftir og hverju þeir stefna að.
„Maður er alltaf metnaðarfullur en áherslurnar eru kannski aðeins búnar að breytast í nútímasamfélagi þar sem tónlist er ekki markaðssett á sama hátt. Það virðist rosaleg áhersla á TikTok og samfélagsmiðla, það er ekki alveg sama rómantíkin sem maður ólst upp við, sem mér finnst smá sorglegt,“ segir Jökull.
„Á móti kemur að tónleikar, lifandi tónlist og það að koma fólki saman virðist ekki ætla að deyja út og er með sama sniði og áður.“
Lifandi flutningur tónlistar sé eitt af síðustu hreinu listformunum að mati Jökuls.
„Maður metur það jafnvel meira í dag en maður gerði,“ segir Jökull.
Tónlistarneysla hafi breyst, einu sinni hafi fólk farið út í búð til að kaupa sér plötu og síðan farið heim til að hlusta á hana. Annar veruleiki blasi við í dag.
„Nú er fólk meira og minna að neyta alls í gegnum símann sinn eða sitt tæki. Fólk er heldur ekki lengur að hlusta saman, það er rosalega mikil einangrun í þessu neytendasamfélagi í dag Og þá er enn mikilvægara að koma fólki saman á tónleikum,“ segir Jökull.
Þingvallanefnd hefur borist tvö erindi vegna fyrirhugaðra tónleika Kaleo á Þingvöllum í sumar. Formaður nefndarinnar segir að erindin verði tekin fyrir en búið sé að gera ýmsar ráðstafanir svo engar raskanir verði á svæðinu.
Forsala á stórtónleika Kaleo á Þingvöllum í sumar hófst klukkan tíu í morgun og seldust miðarnir sex þúsund upp á innan við mínútu. Tónleikarnir fara fram 20. júní og mun fjöldi íslenskra tónlistarmanna koma þar fram.
Gert er ráð fyrir að tuttugu þúsund gestir sæki tónleika hljómsveitarinnar Kaleo á Þingvöllum í sumar. Tónleikarnir fara fram á grasflötum fyrir neðan Öxarárfoss og þjóðgarðsvörður segir heilan her fólks munu gæta þess að náttúran beri engan skaða af. Hann kannast ekki við tónleikaumsóknir frá Coldplay eða U2.